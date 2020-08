Κύπελλο Αγγλίας: Το γλέντι στα αποδυτήρια της Άρσεναλ για το τρόπαιο

Μια σεζόν που μόνο με καλό τρόπο δεν εξελίχθηκε για την Άρσεναλ, τελικά έκλεισε με θετικό πρόσημο.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας επαναφέρει τους Λονδρέζους στους τίτλους, ενώ τους δίνει το δικαίωμα να αγωνιστούν στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν.

Κάτι που δεν κατάφεραν μέσω του πρωταθλήματος.

Με τον Πιέρ Ομπαμεγιάνγκ να κάνει καταπληκτικό ματς, η ομάδα του Αρτέτα επικράτησε με 2-1 της Τσέλσι στον τελικό.

Και στα αποδυτήρια οι παίκτες το γλέντησαν με την ψυχή τους.

Μετά το τέλος του αγώνα οι παίκτες έστησαν τρελό πάρτι και πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του Κυπέλλου, όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο που ακολουθούν:

Aubameyang’s teammates have crowned him as their GOAT 😃

(via @BukayoSaka87) pic.twitter.com/lkkJgf0MS5

— ESPN FC (@ESPNFC) August 1, 2020