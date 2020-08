Τραμπ αλλά Ερντογάν: Ετοιμάζεται να απαγορεύσει το TikTok στις ΗΠΑ

President Donald Trump speaks to reporters while participating in a "roundtable on small business and red tape reduction accomplishments" in the Roosevelt Room at the White House in Washington, U.S. December 6, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque

Την απόφασή του να απαγορεύσει το TikTok στις ΗΠΑ ανακοίνωσε, το βράδυ της Παρασκευής ο Ντόναλντ Τραμπ. «Σε ό,τι αφορά το TikTok, το απαγορεύουμε στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους. «Οι επιβάτες στα αστικά λεωφορεία είναι ήρωες…» Η συγκεκριμένη απόφαση του Τραμπ σχετίζεται με τις υποψίες της Ουάσιγκτον ότι το TikTok χρησιμοποιείται από τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το TikTok ανήκει στον κινεζικό όμιλο ByteDance. Έχει σχεδόν 1 δισ. χρήστες σε όλο τον κόσμο και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των νέων. Υπενθυμίζεται ότι το τουρκικό κοινοβούλιο υιοθέτησε νομοσχέδιο που επεκτείνει τον έλεγχο των αρχών στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, έναν νόμο που προκαλεί ανησυχία στους υπέρμαχους της ελευθερίας της έκφρασης. Βάσει το νομοσχεδίου οι βασικοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter και το Facebook, θα πρέπει να έχουν εκπρόσωπο στην Τουρκία και να υπακούν στις αποφάσεις τουρκικών δικαστηρίων για την απομάκρυνση περιεχομένου υπό την απειλή αυστηρών κυρώσεων. Στις αρχές Ιουλίου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ζητήσει να «μπουν σε τάξη» οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωση, αφού η κόρη του και ο γαμπρός του έγιναν στόχος προσβλητικών σχολίων στο Twitter. Οι έμπιστοι τεχνοκράτες του Μητσοτάκη και η «γέφυρα» με τους υπουργούς για τα 72 δισ. Share