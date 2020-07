Η γοητεία του βινυλίου

Τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια ότι παρατηρείται μια στροφή προς το βινύλιο. Δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ακριβώς ως τάση, αλλά δεν είναι πλέον λίγοι οι ακροατές της μουσικής, και ιδίως οι μεγαλύτεροι ηλικιακά, που έχουν αρχίσει να καλοβλέπουν την επιστροφή στον δίσκο μεγάλων στροφών ή ακόμη και στα πάλαι ποτέ 45άρια. Και αυτό δεν συμβαίνει στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, τις δύο χώρες που καθορίζουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τις εξελίξεις στη μουσική, αλλά και στην Ελλάδα. Δεν είναι λίγοι οι καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα που και στην πατρίδα μας κυκλοφορούν τα έργα τους και σε δίσκους βινυλίου εκτός από τις ψηφιακές εκδόσεις ή τα CD. Αλλά τα αντίτυπα που διαθέτουν απευθύνονται είτε σε συλλέκτες είτε σε ιδιώτες. Σε συλλέκτες απευθύνεται επίσης και μια σειρά εκδόσεων που αφορούν είτε νέες δουλειές είτε επανακυκλοφορίες. Για παράδειγμα, οι τρεις δίσκοι βινυλίου του Πολ Μακ Κάρτνεϊ με αφορμή την επανακυκλοφορία του «Flaming Pie» με δύο LP κοστίζουν 35 ευρώ ενώ τα δύο CD κοστίζουν τα μισά χρήματα.

Οι Βρετανοί πάντως, μέσω των Official Charts, του οργανισμού που εδώ και 60 χρόνια είναι υπεύθυνος για τον καταρτισμό των καταλόγων επιτυχιών, έχουν πλέον εντάξει σε αυτούς και τους αντίστοιχους που αφορούν είτε δίσκους 33 είτε δίσκους 45 στροφών. Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι οι Lady Gaga, Λίαμ Γκάλαχερ (Oasis), The 1975 και Dua Lipa είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι στις πωλήσεις δίσκων βινυλίου για το πρώτο μισό του 2020. Μάλιστα, όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα www.officialcharts.com, οι πωλήσεις βινυλίου αυξήθηκαν για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά (2019) και η αυτή η δυναμική φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και την τρέχουσα χρονιά.

Φυσικά, δεν έχουμε να κάνουμε με τα μυθικά νούμερα πωλήσεων των δεκαετιών από το ’60 έως το ’90. Το άλμπουμ της Lady Gaga «Chromatica» ναι μεν έχει κάνει έως τώρα τις περισσότερες πωλήσεις, αλλά μιλάμε για 11.200 αντίτυπα τα οποία πουλήθηκαν τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες από την κυκλοφορία του. Το άλμπουμ έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του Official Vinyl Albums Chart τον Ιούνιο και είναι αυτό με το μεγαλύτερο άνοιγμα για το 2020 μέχρι τώρα.

Κοιτάζοντας το επίσημο Top 40 παρατηρούμε ότι τέσσερις νέες κυκλοφορίες εμφανίζονται στα Top 10 μαζί με παλιές και αγαπημένες. Το «MTV Unplugged» του Λίαμ Γκάλαχερ κατατάσσεται στην πέμπτη θέση, το «Gerny Cinnamon’s» των Bonny είναι όγδοο και το «Notes’s on an Unconditional Form» των The 1975 τοποθετείται ένατο. Η Lady Gaga βρίσκεται στην 4η θέση.

Από την άλλη, πρέπει να σημειώσουμε ότι τις τρεις πρώτες θέσεις στα τσαρτ βινυλίου κατέχουν οι παλιές καραβάνες του ροκ. Το «Rumours» των Fleetwood Mac είναι το best seller του 2020 μέχρι στιγμής (το 2019 πούλησαν 28.800 αντίτυπα) και ακολουθούν το «Back To Black» της Εϊμι Γουάινχαουζ και το «Nevermind» των Nirvana στο νούμερο 3.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 2019 στο Ηνωμένο Βασίλειο οι πωλήσεις βινυλίου έφτασαν συνολικά στα 4,3 εκατ. αντίτυπα. Ενα στα 8 άλμπουμ που αγοράζονται σήμερα στη Βρετανία είναι δίσκος βινυλίου.

Οσον αφορά την αγορά των σινγκλ, τα πράγματα είναι αρκετά περίεργα όπως παρουσιάζονται στο Top 40. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το EP «Blue Moon Rising» των Noel Gallagher High Flying Birds με 3.000 πωλήσεις. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το «Alabama Song» του Ντέιβιντ Μπάουι που κυκλοφόρησε το 1980, ενώ στην 38η θέση είναι το «Last Christmas» των Wham, και αυτό από τη δεκαετία του ’80.