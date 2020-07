Κορωνοϊός: Σήμερα οι κρίσιμες ανακοινώσεις για το εμβόλιο της Οξφόρδης

Σήμερα, Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν τα στοιχεία από την πρώτη φάση της κλινικής δοκιμής του εμβολίου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Το εμβόλιο της Οξφόρδης βρίσκεται στη Φάση 3, το τελικό στάδιο, κατά το οποίο θα δοκιμαστεί σε ανθρώπους στη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο και, σύντομα, και στις ΗΠΑ.

Το Bloomberg, σε ρεπορτάζ του, εστιάζει στο πολλά υποσχόμενο εμβόλιο που ανέπτυξε η ομάδα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με επικεφαλής την 58χρονη Σάρα Γκίλμπερτ, τα τρίδυμα παιδιά της οποίας (ηλικίας 21 ετών) συμμετέχουν στην δοκιμή. Η Σάρα Γκίλμπερτ αναφέρει στο πρακτορείο πως δεν συζήτησε και πολύ το θέμα με τα παιδιά της, τα οποία σπουδάζουν βιοχημεία, επειδή δεν ήταν και πολλές ώρες στο σπίτι. Η αλήθεια είναι πως τους τελευταίους μήνες εργάζεται με εξαντλητικά ωράρια, όπως εξάλλου και όλα τα μέλη των επιστημονικών ομάδων που προσπαθούν να βάλουν τέλος στην πανδημία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, στα τέλη Απριλίου η ομάδα της Οξφόρδης κατάφερε το ανέλπιστο: ολοκλήρωσε μια διαδικασία που φυσιολογικά κρατά 5 χρόνια σε λιγότερο από 4 μήνες. Τότε ξεκίνησε η δοκιμή σε 1.100 ανθρώπους.

Η Κέιτ Μπίνγκχαμ, επικεφαλής της Ειδικής Ομάδας Εμβολίων της Βρετανίας, δήλωσε για τη Γκίλμπερτ ότι η ομάδα της είναι κατά πολύ μπροστά από άλλους ερευνητές και όλα δείχνουν πως όταν θα τελειώνει τη δοκιμή στην κλίμακα των 10.000 ανθρώπων, άλλοι τότε θα ξεκινούν. “Είναι πιο μπροστά απ’ όλους. Είναι το πιο ανεπτυγμένο εμβόλιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο” δήλωσε η Μπίνγκχαμ.

Ο Άντονι Φαούτσι, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ, δηλώνει πως χρειάζεται προσοχή για το εμβόλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. «Πρέπει να είσαι προσεκτικός εάν ηγείσαι προσωρινά του αγώνα έναντι ενός εμβολίου που θα λειτουργήσει» δήλωσε πρόσφατα στο BBC.

Oxford’s Covid-19 vaccine, devised by Sarah Gilbert, is months ahead of the competition https://t.co/LFEGUaw8Ms

— Bloomberg (@business) July 19, 2020