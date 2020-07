Twitter: Οι χάκερ χειραγώγησαν εργαζομένους μας

Οι χάκερ που ενορχήστρωσαν μια εντυπωσιακή επίθεση σε λογαριασμούς διασημοτήτων και πολιτικών στο Twitter «χειραγώγησαν με επιτυχία μικρό αριθμό εργαζομένων» της πλατφόρμας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ίδια η εταιρεία.

To Twitter διευκρίνισε ότι συνολικά οι κυβερνοπειρατές στοχοθέτησαν 130 λογαριασμούς και κατάφεραν να «σπάσουν» τους 45 από αυτούς, χρησιμοποιώντας «εργαλεία που είναι διαθέσιμα μόνο στην εσωτερική ομάδα υποστήριξης».

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.

Μεταξύ άλλων, οι χάκερ μπήκαν στον λογαριασμό του Δημοκρατικού υποψηφίου προέδρου Τζο Μπάιντεν, του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, του ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος, του ιδιοκτήτη της Tesla Ίλον Μασκ και του ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς. Μέσω των λογαριασμών αυτών έστειλαν μηνύματα καλώντας τους χρήστες να τους στείλουν bitcoin, υποσχόμενοι ότι θα διπλασιάσουν τα λεφτά τους.

Σύμφωνα με ειδικευμένους ιστότοπους που παρακολουθούν τις συναλλαγές σε bitcoin αλλά δεν καταγράφουν τους αποδέκτες, στάλθηκαν με αυτόν τον τρόπο περίπου 100.000 δολάρια.

We know they used this access to take control of many highly-visible (including verified) accounts and Tweet on their behalf. We’re looking into what other malicious activity they may have conducted or information they may have accessed and will share more here as we have it.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020