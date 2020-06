ΗΠΑ: Φοβούνται μήπως το στρέψουν στον εαυτό τους

Θεωρήθηκε περίεργο το γεγονός ότι ανάμεσα στα προϊόντα των οποίων οι πωλήσεις αυξήθηκαν στις ΗΠΑ στη διάρκεια των μέτρων λόγω κορωνοϊού ήταν τα όπλα. Η αύξηση αυτή ενδέχεται να φέρει και αύξηση στις αυτοκτονίες, καθώς, όπως έχουν δείξει μελέτες, όποιος έχει πρόσβαση σε όπλο έχει περισσότερες πιθανότητες να αυτοκτονήσει. Ειδικά αυτή την περίοδο, ο συνδυασμός της οπλοκατοχής με τον κορωνοϊό, που έχει απομονώσει πολύ κόσμο και έχει προκαλέσει αναστάτωση, αποτελεί επικίνδυνο μείγμα.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στο The New England Journal of Medicine, η μεγαλύτερη του είδους για τη σχέση ανάμεσα στην κατοχή όπλων και τις αυτοκτονίες, αποκάλυψε ότι όσοι διαθέτουν όπλο έχουν τετραπλάσιες πιθανότητες να αυτοκτονήσουν από εκείνους που δεν διαθέτουν. Κυκλοφορούν διάφοροι μύθοι για τη σχέση όπλων και αυτοκτονιών, με επικρατέστερο εκείνον που λέει ότι όποιος θέλει πραγματικά να βάλει τέλος στη ζωή του θα βρει τον τρόπο και ας μην έχει όπλο.

Ωστόσο, δεκαετίες ερευνών δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Οι απόπειρες αυτοκτονίας είναι συχνά παρορμητικές και πυροδοτούνται από μια παροδική κρίση. Οι περισσότεροι επιζούν και δεν επιχειρούν πάλι να αυτοκτονήσουν.

Αλλά το αν οι αυτόχειρες θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή εξαρτάται από τη μέθοδο που θα ακολουθήσουν η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από το τι υπάρχει διαθέσιμο. Τα όπλα συνήθως δεν δίνουν δεύτερη ευκαιρία…

Η μελέτη, που εκπονήθηκε από καθηγητές των πανεπιστημίων Στάνφορντ, Νορθουέστερν και Καλιφόρνιας (Ντέβις), συνέλεξε πληροφορίες από 26 εκατομμύρια Αμερικανούς σε διάστημα 12 ετών. Κατέγραψε τις αγορές όπλων σε ένα μεγάλο δείγμα κατοίκων της Καλιφόρνιας και στη συνέχεια συνέκρινε τη συχνότητα των αυτοκτονιών ανάμεσα σε όσους είχαν όπλο και όσους δεν είχαν.

Τα υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών ανάμεσα στους κατόχους όπλων οφείλονται στα όπλα _ οκτώ φορές υψηλότερα στους άντρες και 35 στις γυναίκες σε σχέση με άτομα του ίδιου φύλου που δεν έχουν όπλο. Αντιθέτως, οι κάτοχοι όπλων δεν εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών με άλλον τρόπο εκτός από όπλο.

Η Καλιφόρνια είναι η μοναδική πολιτεία όπου μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μελέτη, εξήγησαν οι ερευνητές σε άρθρο τους στους New York Times. Η πολιτεία αυτή απαιτεί όλα τα όπλα να αγοράζονται από εξουσιοδοτημένους εμπόρους και οι αγορές να αναφέρονται στις πολιτειακές αρχές που τηρούν αρχείο. «Το γεγονός ότι μόνο ελάχιστες πολιτείες τηρούν τέτοια αρχεία εμποδίζει την ικανότητα των ερευνητών να συγκρίνουν τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα της οπλοφορίας», τονίζουν.

Για τις ανάγκες της μελέτης, εντόπισαν άτομα που είχαν αποκτήσει το πρώτο τους όπλο και στη συνέχεια παρακολούθησαν την εξέλιξη της ζωής τους. Διαπίστωσαν ότι είναι σημαντικό να τηρείται το ιστορικό ενός αγοραστή όπλου γιατί το πρώτο όπλο είναι πιθανότερο να έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το δεύτερο ή το δέκατο.

Η πιο κρίσιμη περίοδος για αυτοκτονία μετά την αγορά του πρώτου όπλου είναι οι αρχικές εβδομάδες, κατά τις οποίες οι πιθανότητες αυτοκτονίας είναι εκατονταπλάσιες από κάποιον που δεν έχει όπλο. Ωστόσο, το 85% όλων των αυτοκτονιών με όπλο έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερο από ένα μήνα μετά την αγορά του όπλου και περισσότερες από τις μισές αυτοκτονίες ύστερα από ένα χρόνο και πλέον.

Οι ειδικοί παραδέχονται ότι όντως έχουν βάση οι ανησυχίες για αύξηση των αυτοκτονιών λόγω της αύξησης των πωλήσεων όπλων στη διάρκεια της καραντίνας για τον κορωνοϊό. Όμως αναμένουν ότι η βίαιη επίδραση της δύσκολης αυτής περιόδου θα είναι μεγαλύτερη στα 40 εκατομμύρια αμερικανικά νοικοκυριά που είχαν όπλα πολύ πριν από την πανδημία.