Δολοφονία Φλόιντ: «Βάλτε τέλος στον πόνο» – Η δραματική έκκληση του αδερφού του

Ο αδελφός του Τζορτζ Φλόιντ απηύθυνε σήμερα έκκληση στο αμερικανικό Κογκρέσο να «βάλει τέλος στον πόνο» των Αφροαμερικανών που προκαλεί η αστυνομική βία και «να ακούσει τις εκκλήσεις» των ανθρώπων στους δρόμους υπέρ της μεταρρύθμισης των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

«Βρίσκομαι εδώ για να σας ζητήσω να βάλετε ένα τέλος στον πόνο, να βάλετε ένα τέλος στην εξάντλησή μας», είπε ενώπιον της Επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων ο Φιλόνιζ Φλόιντ, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Συγκλονισμένος, ο ίδιος εξήγησε ότι «δεν μπορεί να περιγράψει τον πόνο» που ένιωσε βλέποντας το βίντεο του εφιάλτη που βίωσε ο αδελφός του, ο οποίος πέθανε από ασφυξία, αφού ο αστυνομικός Ντέρεκ Τσόβιν γονάτιζε στον λαιμό του για σχεδόν 9 λεπτά.

«George wasn’t hurting anyone that day. He didn’t deserve to die over $20. I am asking you, is that what a black man’s worth? $20? This is 2020. Enough is enough.» – Philonise Floyd, George Floyd’s brother, testifying on Capitol Hill https://t.co/Z8cqopIScK pic.twitter.com/F6PJNiIKI1

— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 10, 2020