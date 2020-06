Τουρισμός: Η Ελλάδα ανοίγει τις πόρτες της, αλλά οι επιστήμονες κρούουν κώδωνα κινδύνου κ

Το ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, είναι και ιδέα. «The Greek Summer State of Mind», αυτό είναι το νέο μήνυμα που εκπέμπει από σήμερα ο ελληνικός τουρισμός, όπως αυτό παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας καμπάνιας επικοινωνίας της Ελλάδας στις αγορές του κόσμου, παρουσία του πρωθυπουργού, της πολιτικής ηγεσίας του τουρισμού, αλλά και φορέων του κλάδου.

Λίγες ημέρες πριν το άνοιγμα των συνόρων και την επίσημη έναρξη της τουριστικής σεζόν η Ελλάδα προχωρά με γοργούς ρυθμούς ώστε να διεκδικήσει το κομμάτι που της αναλογεί από την αισθητά περιορισμένη, λόγω κοροναϊού, φετινή τουριστική πίτα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε και το τηλεοπτικό σποτ, το οποίο θα ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο επιχειρώντας να πείσει όσους περισσότερους γίνεται να περάσουν τις διακοπές τους στη χώρα μας.

Όσον αφορά στο μήνυμα, σύμφωνα με την διευθύνουσα σύμβουλο της Marketing Greece, Ιωάννα Δρέττα, σχεδιάστηκε ένα μήνυμα λιτό και απέριττο, σεμνό και με μέτρο γεμάτο με συναίσθηση. Σε ένα πλάνο 40 δευτερολέπτων χωράνε όλα τα παραπάνω, όπως είπε.

Being with the people you love, connecting with nature, feeling free. That’s Greek Summer. #VisitGreece pic.twitter.com/2dcSvUICWg

— Υπουργείο Τουρισμού (@MinTourGR) June 4, 2020