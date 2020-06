Βρούτσης: Δεν υπάρχει πλέον καθολική απαγόρευση των απολύσεων

People walk at an office building at a business district in Tokyo, Japan, February 29, 2016. Japan's seasonally adjusted unemployment rate fell in January to 3.2 percent, data by the Ministry of Internal Affairs and Communications showed on Tuesday. Picture taken February 29, 2016. REUTERS/Yuya Shino TPX IMAGES OF THE DAY

Απολύσεις, μειώσεις μισθών και γενίκευση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης με κύρια μορφή την εκ περιτροπής είναι το τρίπτυχο των δραματικών αλλαγών που περιμένουν τους εργαζόμενους. Όπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, «καθολική απαγόρευση απολύσεων δεν υπάρχει πλέον» προσθέτοντας ότι «προστατευμένοι είναι μόνο όσοι υπάγονται στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Ελληνοτουρκική κρίση: Γιατί ανησυχούν στην Αθήνα με τις τουρκικές απειλές περί ερευνών στη Μεσόγειο «Δεν υπάρχει νόμος ή διάταξη νόμου που να λέει ότι μειώνουμε επίδομα αδείας ή δώρο Χριστουγέννων του εργαζόμενου. Η προσαρμογή θα γίνει βάσει των χρημάτων που παίρνει στην τσέπη του», τόνισε ο υπουργός που ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση για να αλλάξει τις συνθήκες που διαμορφώνονται στα εργασιακά. Ο κ. Βρούτσης μίλησε και για τις αυξήσεις των επικουρικών συντάξεων τονίζοντας ότι «καταβάλουμε σήμερα σε 240.000 δικαιούχους επικουρικής, μεσοσταθμικά αύξηση 99 ευρώ μεικτά. Τα λεφτά μπήκαν από χθες το βράδυ και η καταβολή έγινε οριζόντια σε όλους τους δικαιούχους. Για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης ο υπουργός Εργασίας μιλώντας στο Open πρόσθεσε ότι «εκκρεμεί η νέα κύρια σύνταξη, που δρομολογείται για τον Σεπτέμβριο, καθώς και δύο μεγάλες επιστροφές αναδρομικών. Η επιστροφές στους δικαιούχους επικουρικής οκτώ μηνών από 1/10/19 και η επιστροφή αναδρομικών της νέας κύριας σύνταξης, που υπολογίζεται ότι θα είναι για περίπου 12 μήνες. Τι ζητά η ΓΣΕΕ Την άμεση προώθηση, ψήφιση και εφαρμογή ρυθμίσεων κατά της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και καταχρηστικών συμπεριφορών, ζητά η ΓΣΕΕ με επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό εργασίας Γιάννη Βρούτση. Η Συνομοσπονδία, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για ένα νέο κύμα εργοδοτικής παραβατικότητας και ζητά να προωθηθούν και να ψηφιστούν άμεσα μέτρα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: την απαγόρευση απολύσεων για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, την επέκταση της παράτασης ισχύος των συλλογικών συμβάσεων που έχουν λήξει έως το τέλος του χρόνου, την κατάργηση των μέτρων εργασιακής επισφάλειας και διευθέτησης του χρόνου εργασίας, με τη ρητή απαγόρευση χρήσης τους τόσο στην πλήρη όσο και στη μερική απασχόληση. Φιλόδοξοι οι κλιματικοί στόχοι για την Ελλάδα αλλά δεν προσεγγίζει τη Συμφωνία του Παρισιού