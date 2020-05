Κορωνοϊός: Τρία μόλις νέα κρούσματα – Δύο θάνατοι το τελευταίο 24ωρο

Swiss army soldier Julien (R) helps a medical worker to treat a patient in the intensive care unit (ICU) of a hospital during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Payerne, Switzerland, April 6, 2020. Laurent Gillieron/Pool via REUTERS

Μόλις τρία είναι τα νέα κρούσματα του κοροναϊού στη χώρα μας, σύμφωνα με τη γραπτή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 175. Ειδικότερα, τρία νέα κρούσματα του κοροναϊού καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2906, εκ των οποίων το 55.2% αφορά άνδρες. Από αυτά, 630 (21.7%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1658 (57.1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Παράλληλα, 16 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα. Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 ετών. 4 (25.0%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 81.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Ακόμη, 102 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 175 θανάτους συνολικά στη χώρα. Οι 52 (29.7%) ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.