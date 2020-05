Δουλειά και στο ρεπό για Αραούχο και Ολιβέιρα

Το σοκ από τον τραυματισμό του Σέρχιο Αραούχο στην ΑΕΚ ήταν αρκετά μεγάλο, τόσο για την ομάδα όσο και για τον ίδιο που για ακόμη μία φορά στάθηκε άτυχος φέτος.

Παρ’ όλα αυτά, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το μέγεθος του τραυματισμού (θλάση β’ βαθμού), ο Αργεντινός δεν το έβαλε κάτω αλλά πείσμωσε για να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη δράση, κάτι που φάνηκε και από την ανάρτησή του λίγες ώρες μετά.

Το ίδιο ισχύει και για τον Νέλσον Ολιβέιρα που από τη μέρα που η Ένωση επέστρεψε στις προπονήσεις, ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, λόγω του προβλήματος στους κοιλιακούς – προσαγωγούς που τον ταλαιπωρεί από τα τέλη του 2019.

Και τους δύο η ΑΕΚ θα τους στερηθεί απ’ ότι φαίνεται στα πρώτα ματς των πλέι οφ, όμως είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν και να βοηθήσουν την ομάδα.

Γι’ αυτό και παρά το διήμερο ρεπό που έχει δώσει για Κυριακή και Δευτέρα ο Μάσιμο Καρέρα στους ποδοσφαιριστές του, τόσο ο Αραούχο όσο και ο Ολιβέιρα, δεν σταμάτησαν να δουλεύουν.

Και οι δύο (ο Αραούχο σήμερα θα πάει απόγευμα ενώ ο Ολιβέιρα πήγε το πρωί) επισκέφτηκαν το φυσικοθεραπευτήριο του Χρήστου Καρβουνίδη κι ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.

ΑΕΚ

ΑΡΑΟΥΧΟ

ΟΛΙΒΕΙΡΑ

