Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέκτησε Instagram

Επίσκεψη στην Ακρόπολη με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μετά από καιρό οι αρχαιολογικοί μας χώροι ανοίγουν και πάλι για το κοινό. Με τη φροντίδα στα μοναδικά μας πολιτιστικά μνημεία, την αγάπη και την αναγνώριση στη διαιώνια αξία τους – και την αυστηρή, βέβαια, τήρηση των υγειονομικών μέτρων – θα σηκωθούμε όλοι μαζί «λίγο ψηλότερα» #acropolis #internationalmuseumday