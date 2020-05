Διάκριση για το 2ο ΓΕΛ Γέρακα – Απέσπασε το βραβείο Jan Amos Comenius της ΕΕ

Το 2ο ΓΕΛ Γέρακα, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, είναι ένα από σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία απονεμήθηκε το βραβείο Jan Amos Comenius για τη δημιουργική τους προσπάθεια στη διδασκαλία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αξίες της.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε: «Η απονομή του Βραβείου Jan Amos Comenius για πρώτη φορά σήμερα στα σχολεία και τους δασκάλους είναι εξαιρετικά συμβολική. Την παραμονή της 70ης επετείου της δήλωσης Schuman, η οποία αποτελεί τη ρίζα ενός σχεδίου ειρήνης που βασίζεται πάνω απ’ όλα στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, τα σχολεία και οι μαθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη βιώνουν μια καταστροφική κατάσταση άγνωστη μετά τον πόλεμο. Εβδομήντα χρόνια αργότερα, μόνο μέσω τέτοιων δημιουργικών προσπαθειών και αλληλεγγύης θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση και να ξαναχτίσουμε ακόμα πιο δυνατά από πριν ».

Το βραβείο που απονέμεται σε 22 δευτεροβάθμια σχολεία από όλη την ΕΕ συνοδεύεται και από ένα βραβείο/έπαθλο ύψους 8.000 ευρώ για το κάθε σχολείο, ενώ η Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, Mariya Gabriel, που ανακοίνωσε την σχετική λίστα μια μέρα πριν την Ημέρα της Ευρώπης, δήλωσε τα εξής: «Η εκμάθηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχολείο δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα. Πρέπει να ενισχύσουμε τις γνώσεις και την κατανόηση των πολιτών από νεαρή ηλικία. Τα σχολεία μας μπορούν να καλλιεργήσουν την κριτική συνείδηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αίσθηση ότι ανήκουν σε αυτήν, με τρόπους που εμπνέουν.»

Τα σχολεία που βραβεύτηκαν ανά χώρα είναι τα εξής :

Austria: Bundesrealgymnasium und Bundesoberstufenrealgymnasium Wien 15

Belgium: ‘Le Verseau’, Bierges

Bulgaria: The Vocational School in Tourism ‘Dr. Vasil Beron’ in Veliko Tarnovo

Croatia: Gimnazija Pula

Cyprus: Περιφερειακό Γυμνάσιο-Λύκειο Λευκάρων – The Regional Secondary School of Lefkara

Czechia: Stredni odborna skola podnikani a obchodu, Prostejov

Denmark: Rejsby Europaeiske Efterskole, Skaerbaek

Finland: Otaniemen lukio, Espoo

France: Lycee Gustave Eiffel d’ Armentieres

Germany: Ignaz-Taschner-Gymnasium, Dachau

Greece: Δεύτερο Γενικό Λύκειο Γέρακα, Παλλήνη, Second Senior High School of Gerakas, Attica

Ireland: Saint Columba’s College, Stranorlar

Italy: Liceo classico, musicale e delle scienze umane «Chris Cappell College», Anzio

Lithuania: Telsiu Vincento Boriseviciaus gimnazija

Malta: St Martin’s College, Swatar

Netherlands: Christelijke Scholen Gemeenschap ‘Het Streek’, Ede

Poland: LXIII Liceum Ogolnoksztalcace im. Lajosa Kossutha

Portugal: Escola Basica de Sao Bruno in Caxias

Romania: COLEGIUL NATIONAL ‘CALISTRAT HOGAS’, Piatra-Neamt

Slovakia: Obchodna akademia, Dolny Kubin

Slovenia: Srednja zdravstvena in kozmeticna sola Maribor – High school for nursing and cosmetics, Maribor

Spain: Instituto de Educacion Secundaria MANUEL DE FALLA, Coslada