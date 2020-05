Κορωνοϊός -Nέα μελέτη: Γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες δεν σταματούν τη μετάδοση

A man wearing a face mask fishes as Italy begins to ease some of the restrictions of the coronavirus disease (COVID-19) lockdown, in Castiglione della Pescaia, Italy May 9, 2020. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Πονοκέφαλο στην επιστημονική κοινότητα έχει προκαλέσει η επιρροή του καλοκαιριού και του ήλιο στη μετάδοση του κοροναϊού. Σύμφωνα με δύο νέες μελέτες, ο ιός δεν πεθαίνει με την άνοδο της θερμοκρασίας, ούτε σταματά να εξαπλώνεται. Ανησυχία στις ΗΠΑ: Ο κοροναϊός «χτύπησε την πόρτα» του Τραμπ Σύμφωνα με επιστήμονες από ΗΠΑ και Καναδά, η διασπορά της νόσου μειώνεται κατά 1,5% από 25 βαθμούς Κελσίου και πάνω. Στο συγκεκριμένο πόρισμα κατέληξε η εν λόγω επιστημονική κοινότητα εξετάζοντας πάνω από 370.000 περιπτώσεις σε χιλιάδες διαφορετικές πόλεις ανά τη Βόρεια Αμερική. Με τις δύο τελευταίες μελέτες ξεθωριάζει η ελπίδα, πάνω στην οποία στηρίζεται η ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει την ασθένεια Covid-19 να εξαφανίζεται το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, σε έρευνα που διενεργήθηκε από το Πενεπιστήμιο του Τορόντο, κατά την οποία εξετάστηκαν πάνω από 375.000 φορείς του κορωνοϊού, τον Μάρτιο, δεν προέκυψε κάποια σχέση ανάμεσα στη θερμοκρασία και στον ρυθμό αύξησης των μολύνσεων. Τι λένε MIT και Harvard Σύμφωνα με έρευνες των MIT και Harvard, η ζέστη είναι απίθανο να «σκοτώνει» τον κοροναϊό, όπως γίνεται στην περίπτωση της γρίπης. Οι ερευνητές εξέτασαν την παγκόσμια εξάπλωση του κοροναϊού από τον Δεκέμβριο και διαπίστωσαν ότι οι καιρικές συνθήκες μπορεί να επηρεάζουν τον ιό, αλλά δεν αρκούν για να κάνουν μια σημαντική αλλαγή στην πανδημία Ο Ντάιον Τζέσινκ, καθηγητής επιδημιολογίας του καναδικού πανεπιστημίου τονίζει ότι το καλοκαίρι δεν πρόκειται να εξαλειφθεί η νόσος, είναι σημαντικό να το γνωρίζει ο κόσμος. Από την πλευρά του ο επικεφαλής της έρευνας για τη μετάδοση του κορωνοϊού, στο πανεπιστήμιο MIT, Χαζίρ Ραχμντάντ, αφότου εξέτασε περισσότερες από 3.700 περιοχές από τον Δεκέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο, προχώρησε στη συγκεκριμένη διαπίστωση: «Παρόλο που οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν ως ένα βαθμό να μειώσουν τα επίπεδα μετάδοσης του ιού, η πανδημία δεν θα εξαλειφθεί το καλοκαίρι». Κλάουντιο Μάγκρις: «Να επιστρέψουμε σε ένα σύστημα ουσιαστικής πρόνοιας»