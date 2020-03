Η «Τόσκα» της Κάλλας στην μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου

Με την επιλογή άλμπουμ από το Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων των ΗΠΑ για να αρχειοθετηθούν στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, αναγνωρίζονται ηχογραφήσεις που θεωρούνται άξιες διαφύλαξης λόγω της πολιτιστικής, ιστορικής και αισθητικής τους σημασίας.

Το ντεμπούτο άλμπουμ του Dr. Dre, The Chronic, επιλέχθηκε από το Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων των ΗΠΑ να αρχειοθετηθεί στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

To «The Cronic» είναι το ντεμπούτο άλμπουμ του Αμερικανού δισκογραφικού παραγωγού hip hop και ράπερ Dr. Dre. Κυκλοφόρησε στις 15 Δεκεμβρίου 1992 από τη δική του δισκογραφική εταιρία Death Row Records, διανεμήθηκε από την Interscope Records και έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία.

Ήταν το πρώτο σόλο άλμπουμ του Dr. Dre μετά την αποχώρησή του από το hip hop συγκρότημα N.W.A και την εταιρεία Ruthless Records λόγω οικονομικών διαφορών.

Μία θέση στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου αποκτούν επίσης τα μουσικά άλμπουμ «Private Dancer» της Τίνα Τάρνερ, «Dusty in Memphis» της Ντάστι Σπρίνγκφιλντ, «Cheap Trick at Budokan» των Cheap Trick και «Mister Rogers Sings 21 Favorite Songs» από την παιδική τηλεοπτική σειρά Mister Rogers’ Neighborhood.

Τα εμβληματικά singles της Γουίτνι Χιούστον «I Will Always Love You» και «Y.M.C.A.» των Village People είναι μεταξύ των τραγουδιών και άλμπουμ που θα αρχειοθετηθούν επίσης στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

Η ηχογράφηση της όπερας «Τόσκα» του Τζάκομο Πουτσίνι του 1953 της Μαρίας Κάλλας στο Μιλάνο με τη Χορωδία και την Ορχήστρα του Θεάτρου της Σκάλας, υπό τη διεύθυνση του Victor de Sabata με τους Giuseppe di Stefano και Tito Gobbi, επίσης επιλέχθηκε για το αρχείο της μεγαλύτερης και πλουσιότερης βιβλιοθήκης του κόσμου.

Το Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων δημιουργήθηκε το 2000 από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για να παρουσιάσει το εύρος και το βάθος του αμερικανικού ήχου. Κάθε χρόνο, επιλέγονται 25 ηχογραφήσεις για να διατηρηθούν για τις επόμενες γενιές.

Φέτος, η επικεφαλής της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, Κάρλα Χέιντεν χαρακτήρισε τις επιλογές «την απόλυτη playlist για παραμονή στο σπίτι» υπό το φως της πανδημίας του κοροναϊού.

«Το Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων Καταγραφής είναι η εξελισσόμενη λίστα αναπαραγωγής του αμερικανικού ηχητικού τοπίου. Αντικατοπτρίζει στιγμές στην ιστορία που έχουν αποτυπωθεί μέσα από τις φωνές και τους ήχους της εποχής» αναφέρεται σε ανακοίνωση του.