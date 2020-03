Το συγκινητικό μήνυμα της Μπέτις (pic)

Η Ισπανία βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης καθώς τα κρούσματα και οι νεκροί από τον κορωνοϊό αυξάνονται επικίνδυνα.

Όπως είναι απόλυτα λογικό όλες οι αθλητικές δραστηριότητες έχουν διακοπεί με αποτέλεσμα και η La Liga να έχει σταματήσει. Ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει τις ομάδες να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα συμπαράστασης προς τους εργαζόμενους στην υγεία, στα σούπερ μάρκετ, στις μετακινήσεις και στην καθαριότητα.

Πιο συγκεκριμένα η Μπέτις μεσώ του λογαριασμoύ της στο twitter έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα προς όλους.

«Δεν υπάρχει ντέρμπι απόψε. Σήμερα, οι ποδοσφαιριστές δεν είναι οι ήρωές μας.Σήμερα, αυτοί που θα μας οδηγήσουν στη νίκη είναι εκείνοι που δουλεύουν καθημερινά για να νικήσουμε τον κορωνοϊό.

Οι εργαζόμενοι στην υγεία, οι υπάλληλοι στα σούπερ μάρκετ, στις μετακινήσεις, στην καθαριότητα. Αυτοί είναι οι ήρωές μας».

💪🆙😀

There’s no derby today. Today, footballers are not our heroes.

Today, the ones who will lead us to victory are the ones who are working every day to beat this virus.

Health staff, supermarket employees, transport, cleaning… OUR HEROES. pic.twitter.com/nWj0Lcvvo6

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) March 15, 2020