Το πρώτο κρούσμα κοροναϊού στην πόλη της Γουλβς

Δυσάρεστα είναι τα νέα από την Αγγλία, λίγες μέρες πριν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη Γουλβς για τους «16» του Europa League.

Οι τοπικές αρχές του Γούλβερχαμπντον, της πόλης που εδρεύει η αγγλική ομάδα, ανακοίνωσαν το πρώτο κρούσμα κοροναϊού στην περιοχή.

Είναι προφανές ότι αυτή η εξέλιξη θα σημάνει τη λήψη αυστηρότερων μέτρων, μετά την εμφάνιση της ασθένειας.

Ήδη, οι αρμόδιοι φορείς γνωστοποίησαν ότι θα προχωρήσουν σε απολυμάνσεις σε σχολεία και σε άλλα δημόσια κτίρια, για να προλάβουν τη διάδοση.

BREAKING: First #coronavirus case in Wolverhampton has been confirmed. Also St Gabriel’s School and Pre-School in Tamworth is to be closed for «a few days for a thorough clean» after a member of staff tested positive for COVID-19 pic.twitter.com/DaRWq9xrae

— BBC Midlands Today (@bbcmtd) March 8, 2020