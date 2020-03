Νέο βίντεο: Δεκάδες άτομα προσπαθούν να γκρεμίσουν τμήμα του φράχτη στον Έβρο

Νέο βίντεο που δείχνει δεκάδες άτομα να προσπαθούν να γκρεμίσουν τμήμα του φράχτη χρησιμοποιώντας συρματόσχοινο (το οποίο προφανώς δεν έφεραν μαζί τους) δίνει στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ.

Το βίντεο προέρχεται από τουρκικό μέσο ενημέρωσης.

Δείχνει μεταξύ άλλων και τη ρίψη χημικών από τις τουρκικές δυνάμεις προς την ελληνική πλευρά.

Illegal immigrants trying to bring down the fence and invade greece using steel wire and hook which were given by the Turkish police. #IStandWithGreece #greece_under_attack #GreeceDefendsEurope#Evros pic.twitter.com/apVQMr2Khl

— Ακροκεντρώος (@akrokentrwos) March 8, 2020