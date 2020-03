Ολυμπιακός: Χωρίς Φορτούνη, με 4 τερματοφύλακες, Μπουλάρι και «βασικούς» στην Τούμπα

Τα δύσκολα παιχνίδια συνεχίζονται για τον Ολυμπιακό. Επόμενος αντίπαλος, ξανά ο ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά για τον θεσμό του Κυπέλλου. Δύο παιχνίδια που θα κρίνουν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Με τους Ερυθρόλευκους και τον Πέδρο Μαρτίνς να ασχολούνται σοβαρά με το παιχνίδι της Τούμπας, που διεξάγεται το βράδυ της Τετάρτης (21:30).

Ο προπονητής των Πειραιωτών ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία απουσιάζουν τα ονόματα των Φορτούνη και Χριστοδουλόπουλου. Αντίθετα, ο Ζοσέ Σα βρίσκεται κανονικά στην 22μελή αποστολή που ανακοινώθηκε. Με τη διαφορά ότι ο Μαρτίνς πήρε και 4ο γκολκίπερ αυτή τη φορά μαζί του, τον νεαρό Παπαδούδη, από την ομάδα Κ17. Επίσης, στην αποστολή βρίσκεται και ο 18χρονος σέντερ φορ, Εμιλιάνο Μπουλάρι, ο οποίος ήταν στον πάγκο στη 18άδα του αγώνα με την Αρσεναλ!

Περιμένει Σα ο Μαρτίνς, εναλλακτική ο Τζολάκης

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπα, Μπουχαλάκης, Μπουλάρι, Σισέ, Ελ Αραμπί, Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Γκιλιέρμε, Χασάν, Καραργύρης, Λοβέρα, Καμαρά, Μασούρας, Παπαδόπουλος, Παπαδούδης, Ραντζέλοβιτς, Σα, Σεμέδο, Τοροσίδης, Τσιμίκας, Τζολάκης, Βαλμπουενά.

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τρίτης, με σκοπό να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου. Και όπως προκύπτει από την αποστολή που εξέδωσε ο Πέδρο Μαρτίνς, έχει στο μυαλό του να μην προχωρήσει σε εκτενές rotation.

