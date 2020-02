Στήριξη της ΕΕ σε Ελλάδα και Βουλγαρία για την προστασία των συνόρων

Τη στήριξη του στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, αναφερόμενος στα γεγονότα που εκτυλίσσονται στα σύνορα του Έβρου, όπου χιλιάδες πρόσφυγες επιχειρούν να περάσουν στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η ΕΕ δεσμεύεται ενεργά να υποστηρίξει τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και να στηρίξει την Ελλάδα και τη Βουλγαρία για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της.

«Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Συρία και την Τουρκία. Μίλησε σήμερα με τον Πρόεδρο Ερντογάν, στον οποίον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σχετικά με την απώλεια της ζωής των Τούρκων στρατιωτών και τη βαθιά ανησυχία του για το ανείπωτο ανθρώπινο πόνο που προκάλεσε η συνεχιζόμενη μάχη στο Ιντλιμπ» αναφέρει η ανακοίνωση.

«Κάλεσε όλους τους παράγοντες να αποκλιμακώσουν και να δεσμευτούν για βιώσιμη και μακροχρόνια κατάπαυση του πυρός και πολιτική λύση σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» συνεχίζει η ανακοίνωση ενώ τονίζει την ανάγκη για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και πρόσβασης στους πληθυσμούς που βρίσκονται σε ανάγκη αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η ΕΕ είναι έτοιμη να ενισχύσει περαιτέρω την υποστήριξή της» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Τις τελευταίες ημέρες ο Πρόεδρος Μισέλ βρίσκεται επίσης σε στενή επαφή με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τον Πρωθυπουργό Μπορίσοφ για να ακολουθήσει την κατάσταση μετανάστευσης. Η ΕΕ δεσμεύεται ενεργά να υποστηρίξει τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και να στηρίξει την Ελλάδα και τη Βουλγαρία για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ» καταλήγει.

Νωρίτερα, η Επίτροπος αρμόδια για θέματα μετανάστευσης Ίλβα Γιόχανσονέγραψε στο Twitter ότι είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους υπουργούς Εσωτερικών (Μετανάστευσης) της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για την έκτακτη κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Η Κομισιόν, έγραψε, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

I am in permanent contact with Ministers of Interior in Greece and Bulgaria concerning the extraordinary situation on the EU external borders. The Commission stands ready to address the situation.

