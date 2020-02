Summer Nostos Festival για κάθε γούστο

Σημαντικοί καλλιτέχνες, ερευνητές και στοχαστές προσκαλούν το κοινό να συμμετάσχει σ΄ένα γοητευτικό σύμπαν σκέψεων, απόψεων, συνεργασιών, δράσεων, παραστάσεων και προβολών. Ολ΄αυτά στο πλαίσιο του εφετινού Summer Nostos Festival που θα διεξαχθεί μεταξύ 21-28 Ιουνίου 2020 στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Φεστιβάλ διοργανώνεται και υλοποιείται, ως γνωστόν, με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ.

Αναφορικά με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, η βεντάλια είναι ευρεία και καλύπτει όλα τα γούστα και τις ηλικίες. Στη μουσική ενδεικτικά μπορεί ν΄αναφέρει κανείς τη σύμπραξη της Philadelphia Youth Orchestra – μια πό τις παλαιότερες ορχήστρες νέων στις ΗΠΑ- με την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων σε έργα Μπραμς, Βέμπερ και Τσαϊκόφσκι (27/6), την ανθολογία συνθέσεων για σόλο πιάνο του Φίλιπ Γκλας από τον Νίκο Λαάρη (27/6) αλλά και τη βραδιά του ρωσο-βρετανού συνθέτη, παραγωγού και DJ Γκάμπριελ Προκόφιεφ με το Ergon Ensemble (26/6). To πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συναυλίες του Πέτρου Κλαμπάνη (22/6), του Μιχάλη Χατζηγιάννη (23/6), της Ελενας Παπαρίζου (27/6), της Φωτεινής Βελεσιώτου (25/6).

Στον τομέα των παραστατικών τεχνών ξεχωρίζουν τα δύο έργα του νοτιοαφρικανού Γουίλιαμ Κέντριτζ (21-22/6). Ο λόγος για τα Waiting for the Sibyl/The Moment Has Gone. Πρόκειται για μια όπερα δωματίου (διάρκειας 43 λεπτών) κι ένα φιλμ συνοδεία ζωντανής μουσικής (18 λεπτά) που παρουσιάζονται ως μια ενιαία σύνθεση, μια θεατρική εμπειρία «οπτικής και ηχητικής αλχημείας που δεν μοιάζει με ο,τιδήποτε έχουμε δει ως σήμερα» . Η σύνθεση των δύο έργων θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Summer Nostos Festival. Mε την παράσταση «Dance Crossroads», ο Δάφνις Κόκκινος, χορογράφος-χορευτής και στενός συνεργάτης της Πίνα Μπάους σταχυολογεί μια σύνθεση ερμηνειών από εκπληκτικούς χορευτές από την Κένυα, την Ταϊβάν, τη Ζιμπάμπουε και την Κορέα (28/6). Στην ίδια ενότητα εντάσσονται, μεταξύ άλλων, το «The Breathing Wave» της Αποστολίας Παπαδαμάκη (23/6) το «Data Not Found», ένα σύγχρονο οπτικοακουστικό ταξίδι που βασίζεται στη μελέτη και απεικόνιση data (23/6) κ.α.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εικαστικά, δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες κ.α. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ εντάσσεται το 9Ο Διεθνές Συνέδριο του ΙΣΝ με θέμα «Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη» (22&23/6), η 3η Ετήσια Ημερίδα του SNF Agora Institute στις 24/6 και ο αγώνας SNF Run Τρέχοντας προς το Μέλλον.