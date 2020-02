Αυστραλία: Πλημμύρες σαρώνουν τα ανατολικά μετά τις φονικές πυρκαγιές

Ο κυκλώνας Ντάμιεν, ο οποίος έχασε μεγάλο μέρος της δύναμης του, έπληξε σήμερα την περιοχή με μεταλλευτική δραστηριότητα Πίλμπαρα, στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, ενώ οι καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες στις ανατολικές περιοχές της χώρας που σαρώνουν εδώ και μήνες καταστροφικές πυρκαγιές.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι ο Ντάμιεν υποβαθμίστηκε σήμερα σε καταιγίδα κατηγορίας 1 με ανέμους που φθάνουν τα 100, τους οποίους συνοδεύουν ισχυρές βροχοπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες.

Σήμερα ο κυκλώνας κατευθύνεται νοτιοανατολικά και αναμένεται να διασχίσει την αραιοκατοικημένη περιοχή Πίλμπαρα, νευραλγικό κέντρο της μεταλλευτικής βιομηχανίας της Αυστραλίας.

Ο τροπικός κυκλώνας Ντάμιεν «θα συνεχίσει να εξασθενεί καθώς κινείται προς την ενδοχώρα», διευκρίνισαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Όταν ο κυκλώνας άρχισε να σαρώνει την περιοχή το βράδυ του Σαββάτου, ήταν κατηγορίας 3, με ανέμους που έφθαναν τα 195 χλμ./ώρα, αναγκάζοντας τους κατοίκους να κλειστούν στα σπίτια τους.

Στο πέρασμά τους οι σφοδροί άνεμοι και οι βροχοπτώσεις κατέστρεψαν δέντρα, στέγες, ενώ κόπηκε η ηλεκτροδότηση στις παράκτιες πόλεις Ντάμπερ και Καράθα της περιοχής Πίλμπαρα.

Την ίδια στιγμή, οι βροχοπτώσεις τις τελευταίες ημέρες στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας προκάλεσαν αιφνίδιες πλημμύρες στη Νέα Νότια Ουαλία και στην Κουίνσλαντ.

Σε αυτές τις δύο πολιτείες οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για πλημμύρες σε περίπτωση υπερχείλισης περισσότερων από δέκα ποταμών, κυρίως στο Σίδνεϊ.

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Αυστραλίας με πέντε εκατομμύρια κατοίκους είχε έντονες βροχοπτώσεις.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι διέσωσε δεκάδες αυτοκινητιστές των οποίων τα αυτοκίνητα παγιδεύτηκαν στις πλημμύρες.

If you hv been prayin for #rain in #Australia. I can confirm that ur prayers r heard and u can stop now, coz v are inundated with #NSWFloods 🙄 Just a few days ago, this region saw the worst #bushfires and now waterfalls 😳#SydneyStorm #sydneyweather pic.twitter.com/j47vI7rwd6

— The homeless Koala (@TweetOfAKoala) February 9, 2020