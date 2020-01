Στην Ολομέλεια η Αμυντική συμφωνία Ελλάδας -ΗΠΑ – Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα

Anti-war rally by members of EEDYE (Greek Committee for International Détente and Peace) and All Workers Militant Front in Thessaloniki, Greece on January 11, 2020. / Αντιπολεμικό συλλαλητήριο από μέλη της ΕΕΔΥΕ-ΕΔΥΕΘ (Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης) και του ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη, 11 Ιανουαρίου 2020.

Στην ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα Πέμπτη (στις 2μμ) η η αμυντική συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Το πρωτόκολλο αμυντικής συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας, αλλά και την επέκταση της αξιοποίησης των ελληνικών στρατιωτικών βάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις. Λιβύη: Φρεγάτες και χημικά όπλα επιστρατεύει ο Ερντογάν για να σταματήσει τον Χαφτάρ Υπέρ του πρωτοκόλλου αναμένεται να ταχθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να δηλώσει «παρών», ενώ τα υπόλοιπα κόμμα της αντιπολίτευσης θα καταψηφίσουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ του «παγώματος» της συμφωνίας, έως ότου οι ΗΠΑ «ρητά, κατηγορηματικά και δεσμευτικά στηρίξουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και την ευρύτερη στρατηγική ειρήνης». Για την έγκριση της συμφωνίας απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή η ψήφος 151 βουλευτών – ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων. Υπέρ της κύρωσης της συμφωνίας έχουν ταχθεί η ΝΔ και το Κίνημα Αλλαγής. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει το «πάγωμα» της κύρωσης, μέχρι να εκφραστεί έμπρακτη στήριξη των ΗΠΑ στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, και θα δηλώσει «παρών» στην ψηφοφορία. Την κατηγορηματική του αντίθεση στη συμφωνία έχει δηλώσει το ΚΚΕ και έχει ζητήσει την αποχώρηση όλων των βάσεων από την Ελλάδα. Έχει επίσης προειδοποιήσει ότι «η εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς στην περιοχή, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη χώρα». «Ελάχιστα αν όχι ανύπαρκτα», έχει χαρακτηρίσει τα οφέλη από τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, η Ελληνική Λύση, η οποία έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση για άνευ όρων παράδοση, και έχει δηλώσει επιφύλαξη για την τελική στάση της στην ολομέλεια. Κατά της κύρωσης έχει ταχθεί το ΜέΡΑ25. Η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας, μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, υπογράφηκε το 1990 και προέβλεπε οκταετή ισχύ, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης με ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων. Για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας, η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι «η συγκεκριμένη συμφωνία διασφαλίζει την ειρήνη και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή, διά της διεύρυνσης του αμερικανικού αμυντικού αποτυπώματος στην περιοχή». Έχει επίσης πει, ότι «λόγω της παρέλευσης του χρόνου και της αλλαγής της κατάστασης ασφαλείας στην ανατολική Μεσόγειο, η συμφωνία του 1990 χρήζει επικαιροποίησης, ώστε να αποτυπώνει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην αμυντική συνεργασία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι βάσει τεχνικών διευθετήσεων, είχαν ήδη αναπτυχθεί σε διάφορες εγκαταστάσεις, νέες μορφές αμυντικής συνεργασίας. Στόχος είναι επίσης η συμφωνία να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και προοπτικές εμβάθυνσης αυτής της συνεργασίας». Το πρωτόκολλο τροποποίησης της αμυντικής συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, στην Αθήνα στις 5 Οκτωβρίου του 2019, στη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο στην ελληνική πρωτεύουσα και στο πλαίσιο του 2ου Στρατηγικού Διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ελλάδας. Μαζικό συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή Την ίδια ώρα, η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Στρατιωτική Συμφωνία για τις Βάσεις έχει απευθύνει μαζικό κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, στις 18.30 το απόγευμα της Πέμπτης. Στην Επιτροπή Αγώνα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία αυτοαπασχολουμένων, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος (ΟΓΕ) και φορείς του λαϊκού κινήματος. Στο σχετικό κάλεσμά της, η Επιτροπή Αγώνα, σημειώνει τη σημασία της συμμετοχής για «να καταδικάσουμε μαζικά την ανανέωση, επέκταση, ενίσχυση της επικίνδυνης Συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ για τις βάσεις, που μετατρέπει τη χώρα μας σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο και το λαό μας σε στόχο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Υπογραμμίζει, ότι «οι εξελίξεις είναι πολύ επικίνδυνες και πρέπει να σημάνει συναγερμός παντού!», καθώς: «Κλιμακώνεται η επιθετικότητα ανάμεσα σε ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ και Ρωσία – Κίνα και με την εμπλοκή δεκάδων κρατών (Ισραήλ, Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος κ.λπ.). Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη, στο Ιράν, στον Περσικό Κόλπο, η τεράστια συγκέντρωση δύναμης πυρός στην περιοχή, προειδοποιούν για τον κίνδυνο γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης. Καταγγέλλει την κυβέρνηση της ΝΔ, που «συνεχίζοντας στον στρωμένο δρόμο που βρήκε από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, φέρνει προς επικύρωση στη Βουλή την επικίνδυνη αυτή Συμφωνία, που: Δίνει το ελεύθερο στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρεί και να λειτουργεί στρατιωτικές και βοηθητικές υποδομές εντός των εγκαταστάσεων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, να αξιοποιεί ακόμη και πολιτικές υποδομές (αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια κ.λπ.) για τις εκάστοτε αμερικανοΝΑΤΟικές ανάγκες. Ενισχύει τις πολεμικές δυνατότητες της βάσης στη Σούδα, που διαχρονικά έχει εκπληρώσει βρώμικο ρόλο σε όλους τους πολέμους και επεμβάσεις σε Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, Συρία κ.α» Η επιτροπή απαιτεί η Συμφωνία αυτή να ακυρωθεί, να επιστρέψουν τώρα οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις από αποστολές στο εξωτερικό, να κλείσουν η βάση της Σούδας και όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές, καμία εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους!». Συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί να γίνουν: στη Θεσσαλονίκη στις 7 μ.μ., στο Άγαλμα Βενιζέλου και σε άλλες πόλεις.