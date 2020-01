Το σπίτι του Γούντγουορντ «πολιόρκησαν» οι αγανακτισμένοι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Τρομερό περιστατικό στην Αγγλία, καθώς οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέταξαν πυροτεχνήματα και καπνογόνα στο σπίτι του εκτελεστικού αντιπροέδρου, Εντ Γούντγουορντ, ενώ έβαψαν με σπρέι την πύλη του.

Το βράδυ της Τρίτης οπαδοί βρέθηκαν έξω από το σπίτι του στο Cheshire με πυροτεχνήματα, βόμβες καπνού και σπρέι, με τα οποία έβαψαν την εξωτερική όψη της πολυτελούς κατοικίας.

Φώναξαν συνθήματα θανάτου για τον 48χρονο Άγγλο, λίγες μέρες μετά την εντός έδρας ήττα από την Μπέρνλι για την Premier League, αλλά και τη νίκη απέναντι στην Τρανμίρ για το FA Cup.

Ο Εντ Γούντγουορντ κατηγορείται για τις αποτυχίες της Γιουνάιτεντ στη μεταγραφική αγορά και για τη μετριότητα στην οποία έχει περιέλθει αγωνιστικά η ομάδα (έχει να κερδίσει τίτλο από το 2013).

Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy

