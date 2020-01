Ταλιμπάν: Εμείς καταρρίψαμε το αεροσκάφος στο Αφγανιστάν – Ηταν αμερικανικό

Ανατρέπονται τα γνωστά έως τώρα δεδομένα για τη συντριβή αεροσκάφους στο Αφγανιστάν, με 83 επιβάτες.

Οι Ταλιμπάν ισχυρίζονται ότι εκείνοι κατέρριψαν το αεροσκάφος που συνετρίβη σήμερα στην περιοχή Γκάζνι του Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabiya, εκπρόσωπος των Ταλιμπάν ανέφερε ότι επρόκειτο για αμερικανικό αεροσκάφος που μετέφερε στρατιωτικό προσωπικό και πως όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπός τους, στο αεροπλάνο επέβαιναν Αμερικανοί στρατιώτες, μεταξύ των οποίων και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

The Taliban shot down a plane carrying US military personnel in Afghanistan’s Ghazni, a spokesman says, adding that everyone on board was killed, including high-ranking officials. https://t.co/qwOjOa9ob6 pic.twitter.com/0SF9dPQfyv

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 27, 2020