Ιράν : Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Τεχεράνης

Έκτακτη προσγείωση στην Τεχεράνη χρειάστηκε να πραγματοποιήσει το βράδυ του Σαββάτου ιρανικό αεροσκάφος.

Πρόκειται για αεροσκάφος της Iran Air, το οποίο απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο, Ιμάμ Χομεϊνί, με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

​Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η αναγκαστική προσγείωση οφείλεται σε μηχανική βλάβη.

Αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των επιβαινόντων στο αεροπλάνο.

#IRB9716 returned to Tehran with an unspecified issue. https://t.co/ZjsVzonXe4

Older transponders that report position based on inertial reference are subject to drift, i.e., expanding hold pattern & appearance of landing outside the runway. Aircraft landed safely. pic.twitter.com/MKHXTgbYkD

— Flightradar24 (@flightradar24) January 25, 2020