Βρούτσης: Αυξήσεις έως 252 ευρώ σε 1 εκατ. συντάξεις

First cabinet meeting of the new government , at the Greek parliament, in Athens, on July 10, 2019 / Πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νεας κυβέρνησης, στην Βουλή, Αθήνα, στις 10 Ιουλίου, 2019

Αυξήσεις έως 252 ευρώ μηνιαίως σε 1.000.000 συντάξεις και σημαντικά οφέλη σε μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων φέρνει το νέο Ασφαλιστικό, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση. Ο αρμόδιος υπουργός αναφέρει στα «Παραπολιτικά» ότι με το νέο σύστημα καταργείται η υποχρέωση επιστροφής ασφαλιστικών οφειλών για τους νέους επιστήμονες, που δημιουργούνταν με το παλαιό σύστημα, λόγω των μειωμένων εισφορών για τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισης. Από την ελπίδα στη διάψευση των προσδοκιών – Πέντε χρόνια από τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές Ο κ. Βρούτσης δηλώνει, ακόμα, ότι το νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες αποσυνδέει την ασφαλιστική εισφορά από το εισόδημα. Θα αποτελείται από έξι ασφαλιστικές κατηγορίες ελεύθερης επιλογής, τις οποίες θα επιλέγει ο ασφαλισμένος κάθε αρχή του έτους ανάλογα με τον δικό του προγραμματισμό και συμφέρον. Για τους αγρότες, ο υπουργός Εργασίας υπογραμμίζει ότι διατηρείται το προστατευτικό περιβάλλον σχετικά με τις μειωμένες εισφορές τους, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη στον νέο ασφαλιστικό νόμο για όσους συνταξιούχους αγρότες θέλουν να εργαστούν, ώστε να λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους. Τέλος, προαναγγέλλει αυξήσεις στις επικουρικές που είχαν περικοπεί στο ύψος των 1.300 ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής) και πλέον θα δοθεί μεσοσταθμική αύξηση 99,5 ευρώ (μέση διακύμανση από 5 έως 200 ευρώ). Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Αλλάζουν όλα για τα χιλιάδες αυθαίρετα στα δάση