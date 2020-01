Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ε.Ε. συζητούν τα αποτελέσματα της διάσκεψης του Βερολίνου για τη Λιβύη

U.N. Envoy for Libya Ghassan Salame, United Nations Secretary-General Antonio Guterres, Germany's Chancellor Angela Merkel and Germany's Foreign Minister Heiko Maas attend a news conference after the Libya summit in Berlin, Germany, January 19, 2020. Michael Kappeler/Pool via Reuters

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συζητήσουν σήμερα όσον αφορά τα αποτελέσματα της διάσκεψης του Βερολίνου για τη Λιβύη, που διεξήχθη στην πρωτεύουσα της Γερμανίας χθες. Ηγέτες διαφόρων χωρών, ανάμεσά στους και δυνάμεων που υποστηρίζουν τα αντίπαλα μέρη στον πόλεμο στη Λιβύη, δεσμεύθηκαν χθες να τηρήσουν το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη χώρα από το 2011 και να τερματίσουν τη στρατιωτική υποστήριξη προς τους αντιμαχόμενους, μεταξύ άλλων. Διάσκεψη του Βερολίνου: Τα «γκρίζα» σημεία της συμφωνίας για τη Λιβύη Ενόψει της διάσκεψης, η ΕΕ υποσχέθηκε να συμβάλλει στην εφαρμογή των όποιων συμφωνιών επιτυγχάνονταν στις διαπραγματεύσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την επιτήρηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός καθώς και του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ που έχει επιβληθεί στη Λιβύη. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται την ανάπτυξη στρατιωτικής αποστολής υπό τη σημαία της ΕΕ στη χώρα της βόρειας Αφρικής, σύμφωνα με τον Ύπατο Εκπρόσωπο Τζουζέπ Μπορέλ. Ο Μπορέλ αναμένεται να παρουσιάσει τις αρχικές προτάσεις του, αλλά οι υπουργοί αναμένεται να επανέλθουν στο θέμα και να το συζητήσουν πιο λεπτομερώς σε περίπου έναν μήνα, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ. Ενας λίβυος στρατάρχης στην Αθήνα