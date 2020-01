Πενς και Πομπέο εξήραν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την ελληνική οικονομία

Την εκτίμηση του για τη θετική πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και της ελληνικής οικονομίας εξέφρασε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς κατά την ομιλία του στην επίσημη δεξίωση που παρέθεσε η αμερικανική κυβέρνηση προς τιμήν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως μάλιστα αποκάλυψε ο κ. Πενς, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει στο Οβάλ Γραφείο τον θετικό αντίκτυπο που έχει η προσωπική σχέση των δύο ηγετών στις διμερείς σχέσεις.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έγινε δεκτός σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα από τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην αίθουσα Benjamin Franklin, στον τελευταίο όροφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Μιλώντας παρουσία 300 καλεσμένων, οι κ.κ. Πενς και Πομπέο εξήραν τον στρατηγικό χαρακτήρα της διμερούς σχέσης και αναφέρθηκαν με εγκωμιαστικά σχόλια για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας.

Ο αντιπρόεδρος Πενς περιέγραψε τη κοινή φιλοσοφία οικονομικής διακυβέρνησης αλλά και τη θετική ενέργεια που διαπίστωσε στην επαφή του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, εκτιμώντας ότι χάρη στην ηγεσία των δύο πολιτικών οι δεσμοί ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα δεν υπήρξαν ποτέ ισχυρότεροι.

«Μόνο κατά την περσινή χρονιά τα δύο κράτη μας είχαν εμπορικές σχέσεις ύψους 3 δισ. δολαρίων. Αλλά δεν είναι μόνο οι οικονομικές σχέσεις αυτές που καθορίζουν τη μεταξύ μας σχέση. Μας συνδέει μια κοινή φιλοσοφία για τη διακυβέρνηση. Διαπίστωσα την πολύ θετική ενέργεια ανάμεσα σε εσάς και στον πρόεδρο Τραμπ, είδα τη φιλιά μεταξύ σας, είδα επίσης τον κοινό σκοπό», ανέφερε ο κ. Πενς.

Αναδεικνύοντας τις ομοιότητες στο μείγμα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η ελληνική και η αμερικανική κυβέρνηση, ο αντιπρόεδρος Πενς τόνισε ότι οι οικονομίες των δύο χωρών γνωρίζουν άνθηση προς όφελος όλων των πολιτών. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έκλεισε τον χαιρετισμό του με μια αισιόδοξη νότα για το μέλλον, λέγοντας πως η αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι δύο ηγέτες του έχει δημιουργήσει την πεποίθηση ότι τα καλύτερα έρχονται.

«Τα δύο κράτη μας μοιράζονται μία σπουδαία ιστορία, αλλά, αλήθεια, είναι προφανές για μένα, ιδιαίτερα μετά την παρουσία μου χθες στο Οβάλ Γραφείο, βλέποντας τη σύνδεση ανάμεσα σε εσάς και στον πρόεδρο Τραμπ, δύο ηγέτες γεμάτους ενέργεια με ισχυρές πεποιθήσεις και πίστη στην ελευθερία και αποφασιστικότητα να κάνουν πράξη τα πιστεύω τους για να κάνουν τις ζωές των ανθρώπων καλύτερες, είναι πεποίθησή μου ότι τα καλύτερα έρχονται».

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ελλάδα ως πυλώνα ασφάλειας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας διαπίστωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών συνεργάζονται πιο στενά από ποτέ και τόνισε ότι είναι σημαντικό να επεκταθεί περαιτέρω η ενεργειακή συνεργασία.

Συνεχίζοντας ο κ. Πομπέο αναφέρθηκε εγκωμιαστικά στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στη χώρα μας, υπενθυμίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε υιοθετήσει ένα παρόμοιο μείγμα οικονομικής πολιτικής, το οποίο είχε θετικό αντίκτυπο στην ευημερία των πολιτών. Σε αυτό το σημείο εκτίμησε ότι η νέα οικονομική πολιτική που έχει υιοθετηθεί στη χώρα μας θα παράγει παρόμοια αποτελέσματα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.

Pleased to be joined by @VP Pence in welcoming Prime Minister Mitsotakis to @StateDept today. #Greece is a pillar of stability and key partner in the region, and I was glad for the opportunity to further strengthen our bilateral relationship. pic.twitter.com/XOOn5V7Qek

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 9, 2020