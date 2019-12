Πέθανε ο σπουδαίος Θάνος Μικρούτσικος

Θλίψη σε όλη την Ελλάδα προκαλεί η είδηση του Θάνου Μικρούτσικου το βράδυ του Σαββάτου.

Ο μεγάλος μουσικός κατέληξε από καρδιοαναπνευστική ανακοπή στο νοσοκομείο Metropolitan όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες καθώς έδινε μάχη με τον με τον καρκίνο.

Το βιογραφικό του

Ο Θάνος Μικρούτσικος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1947. Ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές του σε μικρή ηλικία στη Φιλαρμονική Εταιρεία Πατρών και στο Ελληνικό Ωδείο (πιάνο, θεωρία, αρμονία).

Ακολούθησαν οι σπουδές και η αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα μελέτησε αρμονία, αντίστιξη, φούγκα και σύνθεση με τον καθηγητή-συνθέτη Γ.Α. Παπαϊωάννου.

Ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα είδη της μουσικής. Έγραψε όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, πειραματική μουσική. Παράλληλα ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του κινήθηκε στο χώρο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού με εκατοντάδες τραγούδια σε στίχους ελλήνων και ξένων ποιητών.

Είχε ηχογραφήσει δεκάδες LP και CD συνεργαζόμενος με τις δισκογραφικές εταιρίες EMI- Classics, Blue Note, Polydor, Sony (CBS), Minos- Emi, Agora, Lyra, HMV, Legend κ.α. Επίσης, είχε συνεργαστεί με πολλούς έλληνες και ξένους σκηνοθέτες γράφοντας μουσική για δεκάδες θεατρικά έργα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε ολόκληρο τον κόσμο (Ελλάδα, Βέλγιο, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Η.Π.Α., Ελβετία, Γερμανία, Ρουμανία, Αυστραλία κ.α.)

Το 2002 τιμήθηκε για τη μουσική του στο θέατρο με το βραβείο «Δημήτρης Μητρόπουλος» από το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου (Θεατρικό Μουσείο).

Είχε σκηνοθετήσει τρία έργα στο χώρο του μουσικού θεάτρου.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε δώσει εκατοντάδες συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είχε συμμετάσχει ή είχαν παιχτεί έργα του σε πολλά διεθνή φεστιβάλ μουσικής (Λονδίνο, Γλασκόβη, Εδιμβούργο, Παρίσι, Λίλλη, Λυών, Ρενς, Μονπελλιέ, Βρυξέλλες, Λιέγη, Γενεύη, Λοζάννη, Βαρκελώνη, Μαδρίτη, Βερόνα, Φλωρεντία, Βερολίνο, Δρέσδη, Λειψία, Βιέννη, Κωνσταντινούπολη, Βουδαπέστη, Βουκουρέστι, Κωστάντζα, Νόργουιτς, Λουϊζιάνα, Σικάγο, Χονγκ Κόνγκ, Μπουρζ, Μιλάνο, Λισσαβόνα, Άγκυρα, Μοντεβίδεο, Μπουένος Άιρες, Σάο Πάολο, Κάιρο κ.α.)

Ο Θάνος Μικρούτσικος ήταν μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Διετέλεσε, επίσης:

– Ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 1986-1990

– Καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσικού Αναλογίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 1990-1993

– Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού 1993-1994

– Υπουργός Πολιτισμού 1994-1996

– Καλλιτεχνικός διευθυντής της HMV (Ελλάδας) 1996-2004

– Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Φεστιβάλ 1998-1999 (Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου)

– Σύμβουλος διοίκησης για τα πολιτιστικά στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» 2002-2004

– Καλλιτεχνικός διευθυντής του Οργανισμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάτρα 2006» 2003-2005

Για το έργο του στην πολιτιστική διαχείριση, καθώς και τη μουσική του δραστηριότητα, έγινε επίτιμος δημότης σε πολλές πόλεις.

Οι μουσικές συνεργασίες του

1. ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ- ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ- ΜΑΕΣΤΡΟΙ

Έργα του έχουν παρουσιαστεί από πολλές μεγάλες ορχήστρες και ορχήστρες μουσικής δωματίου:

Φιλαρμονική Ορχήστρα της Στοκχόλμης, της Κρακοβίας, της Λιέγης, της Οζάκας, της Αρμενίας, της Ερφούρτης, Συμφωνική Ορχήστρα της Κωνσταντινούπολης, της Κόρδοβας, του BBC, της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης των Τιράνων, Φιλαρμονική Ορχήστρα της Μαύρης Θάλασσας, Συμφωνική Ορχήστρα της Ρενς, Φιλαρμονική Ορχήστρα Δωματίου της Καρλσρούης, Καμεράτα των Βερσαλλιών, Συμφωνιέτα του Μπόρμουθ, Ορχήστρα Δωματίου της Άγκυρας, Συγκρότημα Κοντραπούνκτε της Βιέννης, Μούζικα Πολυφώνικα, Χορωδία Δωματίου της Βουδαπέστης, Χορωδία Αρνολντ Σένμπεργκ της Βιέννης, Κουαρτέτο της Όπερας Λα Μοννέ, Κουαρτέτο Ραζουμόφσκι, Κουαρτέτο Τσιλιγκίριαν, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, Ηχόδραση, Καμεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Ορχήστρα της Πάτρας κ.α.

ΜΑΕΣΤΡΟΙ

Αλέξανδρος Μυράτ, Jerzy Swoboda, Adrew Davis, Kazuyoshi Akiyama, Louis Devos, Peter Keuschnig, Gunther Schuller, Leo Brouwer, Loris Tjeknavorian, Gurer Aykal, Saulius Sondeckis, David Miller, Rifat Teqsa, Jordi Mora, Amury du Closel, Radu Ciorei, Simeon Kogan, Erwin Ortner, Λουκάς Καρυτινός, Άλκης Μπαλτάς, Νίκος Τσούχλος, Θόδωρος Αντωνίου, Λευτέρης Χαλκιαδάκης, Βασίλης Χριστόπουλος, Παύλος Σεργίου, Αντώνης Κοντογεωργίου, Γιάννης Μάντακας, Κωστής Κωνσαντάρας κ.α.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ- ΣΟΛΙΣΤ

Ο Θάνος Μικρούτσικος έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους σημαντικούς έλληνες ερμηνευτές και μουσικούς. Έχει, επίσης, συνεργαστεί με πολλούς διεθνείς καλλιτέχνες, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν οι: Irene Jarsky, Petro Guelfutsi, Milva, Udo Reineman, Lucienne Van Deyck, Lieve Janssen, Sezen Aktsu, Leonce Wapelhorst, Chris Demoor, Lucile Vignon, Georgeta Stoleriu, Udo Holdorrf, Gerda Hartmann, Gerda Langer, Peter Jelosits, Erich Schneider, Gary Burton, Augustin Dumay, Michel Beroff, Pedro Carneiro, Sergei Krulof, Iwona Glinka, Stefania Mormone, Timur Selzuk, Marc Grauwels, Johan Rycken, John Kenny, Benjamin Erlich, Eduardo Pecci, Fabio Tagliaferri, Rowney Scott Jr., Ivan Bastos κ.α.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Σε ποίηση Βολφ Μπίρμαν (μετάφραση Δημοσθένη Κούρτοβικ) και Ναζίμ Χικμέτ (μετάφραση Γιάννη Ρίτσου και Γιώργου Παπαλεονάρδου)

Τραγουδά η Μαρία Δημητριάδη. Σ’ ένα τραγούδι ο συνθέτης.

1975. LYRA

ΚΑΝΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ

Βασισμένη στον Πέτρινο Χρόνο του Γιάννη Ρίτσου.

Στον ίδιο δίσκο: ΣΠΟΥΔΗ ΣΕ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΜΑΓΙΑΚΟΒΣΚΗ σε μετάφραση Γιάννη Ρίτσου

Τραγουδά η Μαρία Δημητριάδη

Συμμετέχει ομάδα δέκα ηθοποιών και τραγουδιστών στα χορικά και ο Γιώργος Μιχαηλίδης

Τραγουδούν, επίσης, οι Σάκης Μπουλάς, Αφροδίτη Μάνου, Γιάννης Ζουγανέλης

Απαγγελία: Γιώργος Κιμούλης

Διδασκαλία χορικών: Σοφία Σπυράτου

1976. LYRA

ΦΟΥΕΝΤΕ ΟΒΕΧΟΥΝΑ

Μουσική και τραγούδια για το ομώνυμο θεατρικό έργο του Λόπε ντε Βέγκα όπως ανέβηκε από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαηλίδη, την περίοδο 1976-77

Στίχοι: Γιώργος Μιχαηλίδης

Τραγουδούν: Μαρία Δημητριάδη, Γιώργος Μεράντζας

Συμμετέχουν: Θάνος Μικρούτσικος, Γιώργος Μιχαηλίδης, Σοφία Σπυράτου και χορωδία

1977. LYRA

ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΝΙΑΔΕΣ

Σε ποίηση Μάνου Ελευθερίου

Τραγουδούν: Μαρία Δημητριάδη, Γιώργος Μεράντζας

1977. LYRA

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟΝ ΜΠΡΕΧΤ

Σε ποίηση Μπέρτολτ Μπρεχτ

(μετάφραση Μάριου Πλωρίτη, Πέτρου Μάρκαρη και Αγγέλας Βερυκοκάκη)

Τραγουδούν: Γιάννης Κούτρας και ο συνθέτης

Αφήγηση: Γιάννης Μαργαρίτης

1978. LYRA

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ

Σε ποίηση Αλκη Αλκαίου, Μπέρτολτ Μπρεχτ, Μανόλη Αναγνωστάκη και Γιάννη Ρίτσου και στίχους Φώντα Λάδη

Τραγουδά η Μαρία Δημητριάδη

1978. LYRA

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

Σε ποίηση Νίκου Καββαδία

Τραγουδούν: Γιάννης Κούτρας, Αιμιλία Σαρρή, Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Επτά από τα τραγούδια του δίσκου ακούστηκαν στην τηλεοπτική σειρά «ΠΟΡΕΙΑ 090» σε σενάριο και σκηνοθεσία Τάσου Ψαρρά.

1979. LYRA

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ IV

Βασισμένο πάνω σε αποσπάσματα από τον Ίωνα (μετάφραση Τάσσου Ρούσσου) και τον Ορέστη (μετάφραση Άγγελου Τερζάκη) του Ευριπίδη

Τραγουδούν: Μίσα Ικέουτσι, Μαριέλλη Σφακιανάκη, Κωνσταντίνος Παλιατσάρας, Αντώνης Κοντογεωργίου

Αφήγηση: Ειρήνη Ιγγλέση

1980. LYRA

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ '81

Από τις κοινές συναυλίες Χρήστου Λεοντή- Θάνου Μικρούτσικου το 1981. Τα τραγούδια του Μικρούτσικου σε ποίηση Φρανσουά Βιγιόν, Μπέρτολτ Μπρεχτ, Νίκου Καββαδία,

Βολφ Μπίρμαν και Μιχάλη Γκανά

Τραγουδούν: Μαρία Δημητριάδη, Γιάννης Θωμόπουλος, Γιώργος Μεράντζας, Σάκης Μπουλάς

1981. CBS (Sony)

EΜΠΑΡΓΚΟ

Σε ποίηση Άλκη Αλκαίου

Εισαγωγή: ποίηση Βλαδίμηρου Μαγιακόφσκι

Τραγουδούν: Μαρία Δημητριάδη, Κώστας Καράλης, Βλάσσης Μπονάτσος, Μανώλης

Μητσιάς, Θάνος Μικρούτσικος

1982. CBS (Sony)

Ο ΓΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Σε ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη

Τραγουδούν: Γιώργος Μεράντζας, Κώστας Θωμαΐδης

Συμμετέχει ο Σάκης Μπουλάς

Στον ίδιο δίσκο περιλαμβάνεται το έργο: ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ

Σε ποίηση Κώστα Παπαγεωργίου

Τραγουδούν : Σάκης Μπουλάς, Γιώργος Μεράντζας

1983. CBS (Sony)

ΑΡΑΠΙΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΠΑΨΕ ΝΑ ΧΤΥΠΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΠΑΘΙ

Σε στίχους Άλκη Αλκαίου, Τζον Μακ Γκραθ και Μπ. Μπρεχτ

Τραγουδούν: Μαρία Δημητριάδη, Τζούλι Μασίνο, Θάνος Μικρούτσικος,

1983.CBS (Sony)

ΒΙΚΤΩΡ & ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Μουσική και τραγούδια για το ομώνυμο έργο που ανέβηκε στο θέατρο Αλίκη το 1983 σε απόδοση Μάριου Πλωρίτη και σκηνοθεσία Γιώργου Ρεμούνδου

Στίχοι: Μάριος Πλωρίτης, Γιώργος Παυριανός

Τραγουδούν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Βλάσσης Μπονάτσος, Γιώργος Μούτσιος, Ηλίας Λογοθέτης, Σάκης Μπουλάς και άλλοι ηθοποιοί του θιάσου

1984. CBS (Sony)

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

Έργα των Θάνου Μικρούτσικου, Μιχάλη Γρηγορίου και Βίλχελμ Τσομπλ

ΘΑΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ

Σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου

Φραγκίσκος Βουτσίνος, μπάσος

Θάνος Μικρούτσικος, πιάνο

ΜΙΧΑΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ OVERDUBBING

ΒΙΛΧΕΛΜ ΤΣΟΜΠΛ ΦΟΥΓΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σε ποίηση Πάουλ Τσέλαν

Φρέντερικ Ρζέφσκι, πιάνο

Κέτε Βίτλιχ, πιάνο

Χορωδία Άρνολντ Σαίνμπεργκ

Διεύθυνση Έρβιν Όρτνερ

1985. Εταιρεία Νέας Μουσικής (ΕΤ.ΝΕ.Μ.)

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Έργα των Θάνου Μικρούτσικου Ιβάν Πατάτσιτς, Χάρη Ξανθουδάκη, Μλάντεν Μιλίσεβιτς

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΘΑΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ

εμπνευσμένο από το ομώνυμο έργο του Γιώργου Χειμωνά

ΙΒΑΝ ΠΑΤΑΤΣΙΤΣ MOOG FANTASY

ΧΑΡΗ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΜΕΛΙΕΣ

ΜΛΑΝΤΕΝ ΜΙΛΙΣΕΒΙΤΣ PATTERNS

1985. Εταιρεία Νέας Μουσικής (ΕΤ.ΝΕ.Μ.)

ΝΤΟΥΟ ΓΙΑ ΑΛΤΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΑΣΟ

Ντέιβιντ Λιντς, άλτο σαξόφωνο

Γιώργος Φακανάς, ηλεκτρικό μπάσο

Στον ίδιο δίσκο

ΟΠΕΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ

για σόλο φλαουτίστα

σε κείμενα Γιώργου Μανιώτη μεταφρασμένα στα γαλλικά από τη Σεσίλ Ιγγλέση-Μαργέλλου

Μαρκ Γκρόουελς, φλάουτο

1985. Εταιρεία Νέας Μουσικής (ΕΤ.ΝΕ.Μ.)

Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΖΑΛΗ

Σε στίχους Νίκου Καββαδία, Άλκη Αλκαίου, Ανδρέα Μικρούτσικου και Μπάμπη

Τσικληρόπουλου

Τραγουδά η Χάρις Αλεξίου

1986. MINOS

ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΛΟΪΖΟ

Κύκλος τεσσάρων τραγουδιών σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη (στα αγγλικά) για βαθύφωνο, φαγκότο και πιάνο

Βαθύφωνος: Φραγκίσκος Βουτσίνος

Φαγκότο: Σπύρος Καζιάνης

Πιάνο: Θάνος Μικρούτσικος

Αγγλική μετάφραση: Έντμουντ Κήλυ και Φίλιπ Σέρραρντ

Στον ίδιο δίσκο το έργο

ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΣΚΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

Σουίτα για μέτζο σοπράνο και κουαρτέτο εγχόρδων σε κείμενα Πωλ Βιλλέμς

Μέτζο σοπράνο: Ιρέν Ζάρσκι

Κουαρτέτο εγχόρδων Ραζουμόβσκυ

1987. MINOS

ΟΛΑ ΑΠΟ ΧΕΡΙ ΚΑΜΕΝΑ Ηχητικό δείγμα

Σε στίχους Κώστα Τριπολίτη

Τραγουδά ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου

1988. MINOS

ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ…ΑΟΡΤΗΣ

Από την ομώνυμη θεατρική παράσταση που ανέβηκε στο θέατρο Λαμπέτη το 1988 σε κείμενα και σκηνοθεσία Λάκη Λαζόπουλου

Παίζουν και τραγουδούν: Λάκης Λαζόπουλος, Χρυσούλα Διαβάτη, Παύλος Χαϊκάλης, Γιώργος Νινιός, Έλντα Πανοπούλου κ.α.

Συμμετέχει ερμηνεύοντας δύο τραγούδια η Χάρις Αλεξίου

1989. CBS (Sony)

ΟΣΟ ΚΡΑΤΑΕΙ ΕΝΑΣ ΚΑΦΕΣ

Σε στίχους Άλκη Αλκαίου και (από ένα τραγούδι) Κώστα Τριπολίτη και Γιώργου Παυριανού

Τραγουδά ο Διονύσης Θεοδόσης και σε δύο τραγούδια ο συνθέτης.

1989. MINOS

ΚΡΑΤΑΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΗ Η ΚΟΛΟΝΙΑ

Σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου και (σε δύο τραγούδια) Χάρις Αλεξίου

Τραγουδά η Χάρις Αλεξίου

1990. MINOS

ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΦΩΝΗ

Ρεσιτάλ Θάνου Μικρούτσικου (πιάνο) και Δήμητρας Γαλάνη (τραγούδι)

Ένα τραγούδι ερμηνεύει ο συνθέτης

Ζωντανή ηχογράφηση στις Βρυξέλλες (15.2.89) στο Nouveau Theatre de Belgique

Σε ποίηση Νίκου Καββαδία, Μπέρτολτ Μπρέχτ, Κώστα Λαχά και Άλκη Αλκαίου

Στο δίσκο περιλαμβάνονται και τραγούδια των Θεοδωράκη, Τσιτσάνη, Μούτση, Λοΐζου και Χατζιδάκι

1990. MINOS

ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ

Σε ποίηση Νίκου Καββαδία

Επανεκτέλεση με νέα επεξεργασία και ενορχήστρωση των τραγουδιών του κύκλου Ο σταυρός του Νότου, αλλά και έξι νέα τραγούδια

Τραγουδούν: Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Θάνος Μικρούτσικος

1991. MINOS

MUSIC FOR TWO (ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΔΥΟ)

Ο δίσκος περιλαμβάνει τα έργα:

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΔΥΟ – ΝΤΟΥΟ ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ ΚΑΙ ΠΙΑΝΟ

Δημήτρης Βράσκος, βιολί

Νέλλη Σεμιτέκολο, πιάνο

ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΖΟΣΟΠΡΑΝΟ ΚΑΙ ΦΛΑΟΥΤΟ

Λήβ Γιάνσεν, μεσόφωνος

Γιόχαν Ρύχεν, φλάουτο

ΝΤΟΥΟ ΓΙΑ ΑΛΤΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΑΣΟ

Ντέιβιντ Λιντς, άλτο σαξόφωνο

Γιώργος Φακανάς, ηλεκτρικό μπάσο

1992. MINOS

ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ

Σε στίχους Κώστα Τριπολίτη

Τραγουδά ο Γιώργος Νταλάρας

Ένα τραγούδι ερμηνεύει ο συνθέτης

1992. MINOS – EMI

VOLPE D' AMORE (ΑΛΕΠΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ)

Τραγουδά η Μίλβα

Επανεκτελέσεις, με στίχους στα ιταλικά και νέες ενορχηστρώσεις, γνωστών τραγουδιών του συνθέτη, αλλά και τέσσερα νέα τραγούδια του

Στίχοι: Νταβίντ Λαμάστρα, Μάσσιμο Γκαλλεράνι, Μαουρίτσιο Πίκκολι, Τζοβάνι Τεστόρι,

Λίνα Νικολακοπούλου

1994. MINOS – EMI

Ο δίσκος εκδίδεται πλέον με τον τίτλο VENTO D’AMORE

TAUSENDUNDEINE NACHT

Τραγουδά η Milva

Πρόκειται για την έκδοση στα γερμανικά του Volpe d\'Amore

Στίχοι: Thomas Woitkewitsch

1995. POLYDOR

ΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΚΑ

Σε στίχους Άλκη Αλκαίου, Γιώργου Κακουλίδη, Κώστα Λαχά, Λίνας Νικολακοπούλου

Τραγουδά ο Δημήτρης Μητροπάνος

1996. MINOS – EMI

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Αφήγηση: Μάνια Τεχριτζόγλου

Σε συμπαραγωγή με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

1996. HMV

ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΑ ΔΥΟ

Στο δίσκο αυτό περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το έργο του Θάνου Μικρούτσικου MUSIC FOR TWO

Δημήτρης Βράσκος, βιολί

Νέλλη Σεμιτέκολο, πιάνο

1996. LΥRA

ΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ

Σε ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη και Χριστόφορου Λιοντάκη

Τραγουδά ο Κώστας Θωμαϊδης

Τα ποιήματα διαβάζουν οι: Ειρήνη Ιγγλέση, Άρης Λεμπεσόπουλος, Πέπη Οικονομοπούλου, Κώστας Θωμαϊδης, Ελένη Μικρούτσικου

1997. HMV

H IΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΥΛΟΥ

Μουσική και τραγούδια για το θεατρικό έργο Λούλου του Φρανκ Βέντεκιντ που ανέβηκε το 1988/89 στο Ανοιχτό Θέατρο σε σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαηλίδη

Στίχοι: Γιώργος Μιχαηλίδης

Τραγουδούν: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Λάκης Λαζόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος

Αφήγηση: Παύλος Τσίμας

Στον ίδιο δίσκο:

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗ

Μουσική και τραγούδια για το θεατρικό έργο Ο αρχοντοχωριάτης του Μολιέρου που

ανέβηκε το 1985 από το Θέατρο της Άνοιξης σε σκηνοθεσία Γιάννη Μαργαρίτη και το 1988 από το Nouveau Theatre de Belgique σε σκηνοθεσία Ανρί Ρονς.

Στίχοι: Μολιέρου

Τραγουδά η Λεόνς Βάπελχορστ

1997. HMV

ΨΑΞΕ ΣΤ’ ΟΝΕΙΡΟ ΜΑΣ

Σε στίχους Λάκη Λαζόπουλου

Τραγουδούν: Δημήτρης Μητροπάνος, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Κώστας Θωμαϊδης, Κατερίνα Κούκα, Κώστας Μακεδόνας, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Γιάννης Μπέζος, Διονύσης Τσακνής, Λάκης Λαζόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος.

1997. MINOS – EMI

FOR SAX AND STRINGS AND LOVE AND DREAMS

WARNA

IRREPROACHABLE DEATH

– FOR SAX AND STRINGS AND LOVE AND DREAMS (1996)

Θόδωρος Κερκέζος, σαξόφωνο

– WARNA (1984/1996) για σοπράνο, κρουστά, τσέμπαλο (ηλεκτρικό πιάνο) και έγχορδα

Κείμενα: Πωλ Βιλλέλμς

Σόνια Θεοδωρίδου, σοπράνο

Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

Διευθύνει ο Αλέξανδρος Μυράτ

– IRREPROACHABLE DEATH – Ανεπίληπτος θάνατος (1996)

για σοπράνο και σεξτέτο πνευστών

Σε ποίηση Άγγελου Σικελιανού

Σόνια Θεοδωρίδου, σοπράνο

Διευθύνει ο Νίκος Τσούχλος

1998. AGORA

THANOS MIKROUTSIKOS SLOW MOTION

SLOW MOTION

CONCERTO FOR GUITAR AND ORCHESTRA

THE HELL OF A SEASON

– SLOW MOTION – Αργή Κίνηση (1990)

για ορχήστρα εγχόρδων

Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

Διευθύνει ο Αλέξανδρος Μυράτ

– CONCERTO FOR GUITAR AND ORCHESTRA (1992)

Κοντσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα

Κώστας Κοτσιώλης, κιθάρα

Ορχήστρας της Κόρδοβας

Διευθύνει ο Λέο Μπρόουερ

– THE HELL OF A SEASON – Η Κόλαση μιας Εποχής (1989)

Φιλαρμονική Ορχήστρα της Αρμενίας

Διευθύνει ο Λόρις Τσεκναβοριάν

1998. EMI Classics

ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΗΣ

Ποίηση – απαγγελία: Κική Δημουλά

Στο πιάνο ο συνθέτης

1998. HMV

Ο ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΙΚΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΘΑΝΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ

Σε ποίηση Άλκη Αλκαίου, Κώστα Τριπολίτη, Μπέρτολτ Μπρεχτ, Βλαδίμηρου Μαγιακόφσκι, Αλέξανδρου Μπάρα, Βολφ Μπίρμαν, Νίκου Καββαδία

1998. HMV

THE RETURN OF HELEN (Η επιστροφή της Ελένης)

Μονόπρακτη όπερα σε τρία χρονικά διαστήματα και έξι σκηνές

Λιμπρέτο: Χρήστος Λαμπράκης

Ποίηση: Γιάννης Ρίτσος

Καμεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

Διευθύνει ο Αλέξανδρος Μυράτ

Συμμετέχει η Χορωδία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας- Τηλεόρασης

Διεύθυνση Χορωδίας: Αντώνης Κοντογεωργίου

Τραγουδούν: Πάμελα Πάντος, Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Μάτα Κατσούλη, Χριστόφορος Σταμπόγλης, Ελένη Λιόνα, Τζούλια Σουγλάκου, Αντώνης Κορωναίος, Γιάννης Χριστόπουλος, Δημήτρης Καβράκος

Σολίστ: Νίκος Γκίνος, κλαρινέτο

Δημήτρης Πάτρας, βιολοντσέλο

Βίκυ Στυλιανού, πιάνο

1999. EMI Classics

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ

Σε στίχους Οδυσσέα Ιωάννου

Τραγουδά ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Σ’ ένα τραγούδι και ο συνθέτης.

1999. MINOS- ΕΜΙ

ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΣΦΕΝΤΟΝΑ LIVE

2000. MINOS-EMI

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ «ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΕΡΑΣΤΗΣ»

Περιλαμβάνονται αποσπάσματα από τα έργα ΚΑΝΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ, καθώς και μικρά κομμάτια που έγραψε ο συνθέτης ειδικά για την έκδοση αυτή

2001. HMV

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΑΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ

Τραγουδούν: Σεζέν Ακτσού, Χάρις Αλεξίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δήμητρα Γαλάνη, Μαρία Δημητριάδη, Μίλβα

2001. MINOS-EMI

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΕΙΜΑΙ ΤΕΛΕΙΑ ΞΕΝΟΣ

Σε ποίηση Φρανσουά Βιγιόν

Μετάφραση: Σπύρος Σκιαδαρέσης

Τραγουδούν: Γιάννης Χριστόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος

Απαγγέλουν: Φ. Δεληβοριάς, Ν. Ζούδιαρης, Χρ. Θηβαίος, Αλκ. Ιωαννίδης, Χ. Κατσιμίχας, Σ. Μάλαμας, Λ. Μαχαιρίτσας, Μ. Πασχαλίδης, Ορφ. Περίδης

2001. MINOS-EMI

DANCE AND MEMORIES (ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ)

Μια συλλογή έργων για πιάνο

Δανάη Καρά, πιάνο

2001. EMI Classics

RHYTHMOTROPIES

Στο δίσκο αυτό περιλαμβάνονται τα έργα ΠΟΛΥΡΥΘΜΙΑ και ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (μεταγραφή για κρουστά) με το συγκρότημα κρουστών Ηχόδραση υπό τη διεύθυνση του Νίκου Τουλιάτου

2001. ΕΚΤΟΠΙΑ

Ο ΑΜΛΕΤ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, Οδυσσέα Ιωάννου, Γιώργου Κακουλίδη, Κώστα Λαχά, Τζένης Μαστοράκη, Κώστα Τριπολίτη

Τραγουδούν: Χρήστος Θηβαίος, Θάνος Μικρούτσικος

2002. MINOS- EMI

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τραγουδούν: Χάρις Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Θάνος Μικρούτσικος, Δημήτρης Μητροπάνος, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Διονύσης Θεοδόσης

2002. MINOS-EMI (συλλογή Echo Arts)

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑΜΕ (τριπλό cd)

Τραγουδούν: Χάρις Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Μαρία Δημητριάδη, Διονύσης Θεοδόσης, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Γιώργος Μεράντζας, Δημήτρης Μητροπάνος, Μανώλης Μητσιάς, Θάνος Μικρούτσικος, Μίλβα, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Αλίς Φουρουζιάν, Ελένη Φωτιάδου

2002. MINOS- EMI

THANOS MIKROUTSIKOS – GARY BURTON MUSIC STORIES

(Μουσικές Ιστορίες) για βιμπράφωνο, ορχήστρα εγχόρδων, κλαρινέτο και κρουστά

Γκάρι Μπάρτον, βιμπράφωνο

Νίκος Γκίνος, κλαρινέτο

Δημήτρης Δεσύλλας, κρουστά

Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

Διευθύνει ο Αλέξανδρος Μυράτ

Στο cd περιέχεται το έργο Duo για άλτο σαξόφωνο και ηλεκτρικό μπάσο

Ντέηβιντ Λυντς, άλτο σαξόφωνο

Γιώργος Φακανάς, ηλεκτρικό μπάσο

2003. BLUE NOTE

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ – ALL THAT GUITAR

Στο δίσκο αυτό περιλαμβάνεται το πρελούδιο για κιθάρα του Θάνου Μικρούτσικου

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (CASSANDRA’S DANCE)

2003. MINOS- EMI

Ο ΣΧΟΙΝΟΒΑΤΗΣ

Σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου

Περιλαμβάνονται τα έργα:

– ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΙΙ (1973-2003)

Τραγουδά η Γεωργία Συλλαίου

Θάνος Μικρούτσικος, πιάνο

– ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ (1979-1981)

Τραγουδά ο Κώστας Θωμαϊδης

Θάνος Μικρούτσικος, πιάνο

– ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (1973-1974)

Τραγουδούν: Κώστας Θωμαϊδης, Γεωργία Συλλαίου

Σπύρος Καζιάνης, φαγκότο

Σωκράτης Άνθης, τρομπέτα

Αντώνης Λαγός, κόρνο

Καλλιόπη Γερμανού, πιάνο

Διευθύνει ο Θάνος Μικρούτσικος

2004. MINOS- EMI

ARTHUR RIMBAUD MEMOIRES BRISEES (Θρυμματισμένες Μνήμες)

Χριστόφορος Σταμπόγλης, μπασοβαρύτονος

Καλλιόπη Γερμανού, πιάνο

Μικρή Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλαρμονικής της Αρμενίας

Διευθύνει ο Νίκος Τσούχλος

ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ

Μετάφραση: Χριστόφορος Λιοντάκης

Ερμηνευτική αντιγραφή, αφήγηση: Γιώργος Κιμούλης

2004. MINOS- EMI

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ – ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ

Σε ποίηση Νίκου Καββαδία

Τραγουδούν: Γιάννης Κότσιρας, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Χρήστος Θηβαίος και Γιάννης

Κούτρας

Ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (17 & 18 Μαρτίου 2005)

2005. MINOS- EMI

ΥΠΕΡΟΧΑ ΜΟΝΑΧΟΙ

Σε ποίηση Άλκη Αλκαίου

Τραγουδούν: Μανώλης Μητσιάς, Χρήστος Θηβαίος

2006. LEGEND

ΓΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Τραγουδά η Ρίτα Αντωνοπούλου

Θύμιος Παπαδόπουλος, πνευστά

Θάνος Μικρούτσικος, πιάνο

Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

Διευθύνει ο Αλέξανδρος Μυράτ

2007. LEGEND

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΦΛΑΟΥΤΟ

Ιβόνα Γκλίνκα, φλάουτο

Περιλαμβάνει τα έργα:

– ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ (2007)

Σε ποίηση Γιώργου Κοζία

Αφήγηση: Δημήτρης Παπανικολάου

– A MUSIC STORY FOR A FLUTIST (2004)

– OPERA FOR ONE (1984)

Κείμενο: Γιώργος Μανιώτης

2007. LEGEND CLASSICS

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 7 ΝΑΝΟΥΣ – BEFORE THE SEVEN DWARFS

Αυτοσχεδιασμοί με ηλεκτρικό πιάνο

2007. LEGEND CLASSICS

ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;

Μουσική και τραγούδια για την παιδική παράσταση «Παράξενο δεν είναι;» της Μαρίας Παπαγιάννη που ανέβηκε το Δεκέμβριο του 2007 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Λάρκου – Σεσίλ Μικρούτσικου

Ποίηση: Γιάννης Ρίτσος, Ναζίμ Χικμέτ, Νίκος Καββαδίας

Στίχοι: Μελίνα Καρακώστα, Μαρία Παπαγιάννη

Σολίστ: Χαρά Κεφαλά, Δημήτρης Πακσόγλου

Τραγουδούν: Κόρα Καρβούνη, Δημήτρης Ντάσκας, Χρήστος Μαλάκης

2007. LEGEND

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ

Τραγουδούν: Χάρις Αλεξίου, Μαρία Δημητριάδη, Κώστας Θωμαϊδης, Κώστας Καράλης, Γιώργος Μεράντζας, Μανώλης Μητσιάς, Θάνος Μικρούτσικος, Βλάσης Μπονάτσος, Julie

Massino

2008. SONY-BMG

ΠΑΜΕ ΞΑΝΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

Στίχοι Οδυσσέας Ιωάννου

Τραγουδάει η Ρίτα Αντωνοπούλου

2008. Legend

O ΚΑΒΑΦΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ

Ποίηση: Κωνσταντίνος Καβάφης

Τραγουδούν: Κώστας Θωμαίδης – Θόδωρος Δημήτριεφ- Σάκης Μπουλάς- Γεωργία

Συλλαίου

2009. ΙΑΝΟΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ποίηση: Γιώργος Κακουλίδης , Κώστας Λαχάς, Ευριπίδης Νεγρεπόντης, Μιχάλης Γκανάς, Αντώνης Φωστιέρης, Κική Δημουλά, Tristan Corbieze (μτφρ. Κώστας Καρυωτάκης), Λένα

Γεωργοπούλου, Λάκης Ιγναντιάδης

Τραγουδούν: Κώστας Θωμαϊδης, Θάνος Μικρούτσικος, Άννα Λινάρδου, Γιάννης Κούτρας, Γιώργος Μεράντζας

2009. Ελευθεροτυπία- «Γραμμές των Οριζόντων»

ΤΟΥΣ ΕΧΩ ΒΑΡΕΘΕΙ ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ- ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Ποίηση: Μπέρτολτ Μπρεχτ (μτφρ Μάριος Πλωρίτης), Μανόλης Αναγνωστάκης, Άλκης Αλκαίος, Μάνος Ελευθερίου, Κώστας Τριπολίτης, Ναζίμ Χικμέτ (μτφρ Γιάννης Ρίτσος),

Νίκος Καββαδίας, Βολφ Μπίρμαν (μτφρ Δημοσθένης Κούρτοβικ), Γιάννης Ρίτσος

Τραγουδούν: Γρηγόρης Κλιούμης, Θάνος Μικρούτσικος

2009. Legend

7 Έργα αυτοσχεδιαστικής μουσικής

1. Τζοκόντα 87

2. Φαντασία Νο 1

3. Persistence

4. Memories

5. Φαντασία Νο 2

6. Κύκλοι

7. Τρίο για πιάνο, ηλ. μπάσο και ντραμς

2010. Εκδόσεις Γαβριηλίδης- «Γραμμές των Οριζόντων»

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ

Μουσική για τη θεατρική παράσταση Εκκλησιάζουσες

2012 Εκδόσεις του Θεάτρου του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

5 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΠΙΑΝΟ ΣΕ ΠΟΙΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΙΟΝΤΑΚΗ

Ζωντανή ηχογράφηση του έργου στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες Τραγουδάει ο Κώστας

Θωμαϊδης Στο πιάνο ο Θάνος Μικρούτσικος εκδόσεις Γαβριηλίδης 2012 cd στο βιβλίο του

Χριστόφορου Λιοντάκη «Εικόνες που επιμένουν».

Η ΓΗ ΤΣΑΚΙΣΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΙ/ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ

Η ΓΗ ΤΣΑΚΙΣΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΙ ποίηση Γιώργος Κοζίας William Blake Αγγελική Καθαρίου- Νέλλη Σεμιτέκολο

ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ποίηση Γιώργος Κοζίας Ιβόνα Γκλίνκα – Δημήτρης Παπανικολάου βιβλίο΄-

CD ΠΕΝΤΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Εκδόσεις

Γαβριηλίδης 2013

ΟΤΙ ΘΥΜΑΣΑΙ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ

Σε στίχους Οδυσσέα Ιωάννου Τραγουδάει ο Γιάννης Κότσιρας

2014 ΕΜΙ

Στο δρόμο για τις Βρυξέλλες

περιέχει τα έργα Warna και Νύχτα με Σκιές Χρωματιστές

Εκδόσεις Μικρή Άρκτος 2016