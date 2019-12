NBA : Ο Γιάννης πρωταγωνιστής και στις καλύτερες χριστουγεννιάτικες φάσεις της δεκαετίας

Σε… χριστουγεννιάτικο mood και το NBA με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πρωταγωνιστεί στις καλύτερες στιγμές των Χριστουγέννων της τελευταίας δεκαετίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Μια δεκαετία που περιελάμβανε την εκτόξευση του περσινού MVP της κανονικής διάρκειας, ο οποίος φυσικά αναμένεται να μας χαρίσει ακόμη πιο σπουδαίες στιγμές σε αυτήν που ξεκινά σε μια εβδομάδα.

Απολαύστε το βίντεο που σίγουρα θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό:

Best #NBAXmas Plays Of The Decade!

pic.twitter.com/ek8XEp7IOn

— Ballislife.com (@Ballislife) December 25, 2019