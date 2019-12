Euroleague : Ανάρτηση-ύμνος στον Σπανούλη, τον μεγάλο σταρ

Ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί δίχως αμφιβολία έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία της Euroleague και ήταν θέμα χρόνου να είναι ο επόμενος παίκτης της EuroLeague που είναι υποψήφιος για την καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης την τελευταία 10ετία.

Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση γνωρίζουν τι έχει προσφέρει ο ηγέτης του Ολυμπιακού και γι’ αυτόν το λόγο τον αποθεώνουν συχνά-πυκνά, με βίντεο ή αναρτήσεις.

Σε ένα ακόμη λοιπόν η Euroleague αναφέρθηκε στον αρχηγό των ερυθρόλευκων, ο οποίος απέχει μόλις 12 πόντους από την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ, με την διοργανώτρια αρχή της λίγκας να κάνει ειδική αναφορά και να τον προσθέτει ανάμεσα στους υποψήφιους για τον κορυφαίο της δεκαετίας.

Συγκεκριμένα, η Euroleague μέσω του βίντεο που ανέβασε αναφέρει ότι «χωρίς την παραμικρή σκιά αμφισβήτησης, ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταρ στην ιστορία της Euroleague».

Δείτε την ανάρτησή της:

Without the slightest shadow of a doubt, singular guard Vassilis Spanoulis is one of the biggest stars in Turkish Airlines EuroLeague history.

The list of achievements goes on and on for the next All-Decade Nomine, check out his best plays here! #EuroLeague20 I #GameON pic.twitter.com/gHT2QhyR9U

