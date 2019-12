Bloomberg: Εντυπωσιακές οι προσπάθειες Μητσοτάκη για ανάκαμψη της Ελλάδας

The Greek Prime minister Kyriakos Mitsotakis visit's the Μinistry of Digital Policy, Telecommunications and Media,in Athens, on July 12, 2019 / Επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στην Αθήνα, στις 12 Ιουλίου, 2019

«Εντυπωσιακές» χαρακτηρίζει το Bloomberg τις προσπάθειες του Κυριάκου Μητσοτάκη να επαναφέρει σε τροχιά ανάκαμψης την Ελλάδα, που ήταν στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης «ο ασθενής της νομισματικής ένωσης». Σε άρθρο του Bloomberg με χαρακτηριστικό τίτλο «η Ελλάδα παίρνει μια δόση από McKinsey management», καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πρώην σύμβουλος στη McKinsey, το πρακτορείο αναφέρει ότι «επί πολύ διάστημα φαινόταν ότι το καλύτερο που μπορούσε να κάνει η ευρωζώνη ήταν να συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα, ώστε να αποφύγει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Ως εκ τούτου είναι πράγματι εντυπωσιακές οι προσπάθειες του νέου πρωθυπουργού να επαναφέρει τη χώρα με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Εάν τα καταφέρει αυτό θα αποτελεί απόδειξη ότι αποδίδει μια κλασική δεξιά οικονομική ατζέντα εκεί όπου απέτυχε ο αριστερός λαϊκισμός των προκατόχων του. Κοινωνικό μέρισμα : Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν ξανά αίτηση Πρώην σύμβουλος της McKinsey & Co., ο Μητσοτάκης έδωσε σε όλα τα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου από έναν μπλε φάκελο, που περιείχε όλες τις μεταρρυθμίσεις που περιμένει απ' αυτούς να υλοποιήσουν ειδάλλως θα τους απομακρύνει από τα πόστα τους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες -από ένα βουνό χρέους μέχρι τη βαθιά φτώχεια- όμως οι επενδυτές επιστρέφουν στην Αθήνα. Το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζει φέτος κέρδη σχεδόν 50% και οδεύει να αναδειχθεί πρωταθλητής στις επιδόσεις παγκοσμίως», σημειώνει το Bloomberg. Αναφερόμενος στη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκλογές του Ιουλίου ο αναλυτής Φερντινάντο Τζουλιάνο χαρακτηρίζει ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μια χώρα που έζησε το λαϊκισμό αποφάσισε να τον απορρίψει. Ο νέος πρωθυπουργός έχει ορκιστεί να επανεκκινήσει την ελληνική οικονομία προσελκύοντας ξένο χρήμα, καθώς το ποσοστό αποταμίευσης στη χώρα είναι χαμηλό και χρειάζεται να αναζητήσει στο εξωτερικό κεφάλαια για να στηρίξει την απασχόληση και τις επενδύσεις. Ο Μητσοτάκης έχει μειώσει τις κρατικές δαπάνες και τους εταιρικούς φόρους από το 28% στο 24% καθώς και τη φορολογία επί των μερισμάτων, παραδοσιακά μέτρα της δεξιάς για την τόνωση της ανάπτυξης, που όμως δείχνουν στον κόσμο ότι η Ελλάδα έχει όντως αλλάξει. Η Αθήνα θέλει να πείσει τους διεθνείς πιστωτές της να μειώσουν τους δημοσιονομικούς στόχους, αλλά θα πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι η οικονομική της στρατηγική παράγει αποτελέσματα, σχολιάζει το άρθρο. Και στη συνέχεια αναφέρεται στις προσπάθειες της κυβέρνησης να υλοποιήσει επώδυνες μεταρρυθμίσεις όπως στο καθεστώς χρεωκοπίας, ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να μειώσουν το βουνό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς τους, αλλά και το στόχο της μεταρρύθμισης του φόρου ακινήτων ώστε να αντλήσει περισσότερα έσοδα. Oι στόχοι Μητσοτάκη για ανάπτυξη και επενδύσεις Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζει ανοσία στον λαϊκισμό, αφού «μιλά για ρυθμό ανάπτυξης 4% το 2021, που ακόμη και κάποιοι σύμβουλοι χαρακτηρίζουν υπεραισιόδοξο στόχο. Ενώ έχει θέσει και στόχο 100 δις. ευρώ για άμεσες ξένες επενδύσεις μέσα σε τέσσερα χρόνια. Για να είμαστε δίκαιοι, ορισμένα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων, περιλαμβανομένης και της πώλησης μεριδίου 30% στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές». Αναφέρει, όμως, ότι «η Ελλάδα προσήλκυσε μόλις 10 δις. ευρώ σε καθαρές ξένες επενδύσεις από 2015 μέχρι το 2018, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, οπότε ο νέος στόχος είναι εξαιρετικά αισιόδοξος». Και καταλήγει ότι η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερο απ' αυτό το είδος ρεαλιστικής αντιμετώπισης των καταστάσεων. «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η χώρα ήταν εγκλωβισμένη σε μια ανούσια ιδεολογική διαμάχη μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των αντιπάλων του που δηλητηρίασε το πολιτικό κλίμα και καθυστέρησε την ανάκαμψη. Μια δόση management consultant ουδετερότητας είναι πιο εύκολο να "πουληθεί" στους επενδυτές. Και το μπαλάκι είναι τώρα στο γήπεδο του Μητσοτάκη να μετατρέψει το στυλ McKinsey σε κάτι που θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια για τον ελληνικό λαό».