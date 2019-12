Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διψάει για μπάσκετ ακόμα και τα Χριστούγεννα

Ο θαυμαστός κόσμος του NBA δεν σταματά ποτέ, έτσι και τα Χριστούγεννα. Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούμπο αγωνίζονται ανήμερα της 25ης Δεκεμβρίου στη Φιλαδέλφεια με τους Σίξερς και τα «Ελάφια» έβαλαν τους παίκτες να μιλήσουν για το… χριστουγεννιάτικο mood.

«Είναι πάντα πολύ όμορφο να παίζεις τα Χριστούγεννα. Ήμουν σε θέση να παίξω πέρυσι το πρώτο παιχνίδι μου ανήμερα των Χριστουγέννων.

Κερδίσαμε το παιχνίδι, ήταν και η οικογένειά μου εκεί. Ήταν διασκεδαστικό.

Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω κόντρα στους Σίξερς. Θα είναι διασκεδαστικό παιχνίδι και ο κόσμος θα μπορέσει να το απολαύσει».

