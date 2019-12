ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πάρτι στο Σικάγο – 13 τραυματίες

Δεκατρείς τραυματίες είναι ο απολογισμός από ανταλλαγή πυροβολισμών κατά τις πρώτες πρωινές ώρες (τοπική ώρα) σε ένα πάρτι στο Σικάγο, σύμφωνα με δηλώσεις του υπεύθυνου περιπολιών της αστυνομίας, Φρεντ Γουάλερ στους δημοσιογράφους.

«Έχουμε αυτή την ώρα 13 τραυματίες ηλικίας από 16 έως 48 ετών. Η κατάσταση τεσσάρων από αυτούς είναι κρίσιμη. Η κατάσταση των υπολοίπων είναι σταθερή, ενώ φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς στα σώματά τους,» δήλωσε ο ίδιος αστυνομικός.

BREAKING: Chicago police say 13 people were shot at a house party on the city’s South Side and four are critically injured. https://t.co/beAdhMKO4e

MASS SHOOTING CHICAGO: At least 13 people were shot on Chicago’s South Side early Sunday – at a memorial for someone who died from gun violence earlier this year. It happened on the 5700 block of South May Street in Englewood. 4 victims are critical.

— Breaking911 (@Breaking911) December 22, 2019