O Μπόρις Τζόνσον και το… ποδόσφαιρο

Σε event για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Αγγλία δοκίμασε τις… ικανότητες του -ή και όχι- ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Κατά τη διάρκειά του, ο Τζόνσον υποσχέθηκε να επενδύσει 550 εκατομμύρια λίρες για την ανάπτυξη των υποδομών του ποδοσφαίρου της χώρας, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάληψης της διοργάνωσης του Μουντιάλ του 2030, αν φυσικά κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές.

«Αν εκλεγώ την επόμενη εβδομάδα, θα δουλέψω με την καρδιά και την ψυχή μου για τη διεκδίκηση του Μουντιάλ του 2030 από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Θέλω αυτό το τουρνουά να είναι κάτι περισσότερο από το ποδόσφαιρο, θέλω να μεταμορφώσει τις ζωές μας, όπως έγινε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο βρετανός πρωθυπουργός δοκίμασε τις ικανότητές του στο ποδόσφαιρο μαζί με μικρούς αθλητές, ωστόσο -όπως θα δείτε και στο ακόλουθο βίντεο- δεν πήγε και πολύ καλά…

Boris Johnson asked Santa for a very Brexity Christmas while at a promotional event for grassroots soccer. Conservatives pledged that every family in England would be on average 15 minutes from a local pitch in time for the 2030 World Cup https://t.co/n5egkIQZYP pic.twitter.com/zsi7FqWX1S

— Reuters (@Reuters) December 8, 2019