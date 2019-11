Χάρι Κέιν : Ο πρώτος που φτάνει τα 20 γκολ σε 24 συμμετοχές στο Τσάμπιονς Λιγκ

Είναι ένας χαριασματικός σκόρερ. Είναι ένας χαρισματικός ποδοσφαιριστής. Είναι ο απόλυτος ηγέτης της Τότεναμ τα τελευταία χρόνια και το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Ο Χάρι Κέιν σημείωσε ακόμα δύο γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ, αυτή τη φορά κόντρα στον Ολυμπιακό και… έγραψε ιστορία.

Και αυτό γιατί έφτασε τα 20 γκολ στον θεσμό σε μόλις 24 παρουσίες του και έγινε έτσι ο ποδοσφαιριστής που χρειάστηκε το μικρότερο αριθμό αγώνων από κάθε άλλον για να καταγράψει το συγκεκριμένο νούμερο.

Αμέσως μετά τον Κέιν ακολουθεί ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, που έφτασε τα 20 γκολ έπειτα από 26 συμμετοχές. Ο Φαν Νίστελρόι είχε 20 σε 27, ο Φίλιπο Ιντζάγκι χρειάστηκε 28 ματς για να σκοράρει 20 φορές, ενώ τη λίστα κλείνει ο Μάριο Γκόμεζ, που χρειάστηκε 32 συμμετοχές για να φτάσει τα 20 γκολ.

Ποιοι λείπουν από τη λίστα; Καλά καταλάβατε. Ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

