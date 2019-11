Πιτίνο: «Πόσο υπέροχο που είμαι πίσω με τους παίκτες μου»! (pic)

Ο Ρικ Πιτίνο ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ως το 2021 και θα κοουτσάρει ξανά τους «πράσινους» κόντρα στην Μπασκόνια για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Hall of Famer εξέφρασε μάλιστα τη χαρά του μέσω social media, για το γεγονός της επιστροφής του στον Παναθηναϊκό, καθοδηγώντας και πάλι τους παίκτες του.

«Πόσο υπέροχο που είμαι πίσω με τους παίκτες μου! Η Μπασκόνια είναι σπουδαία στην εκτέλεση και ομάδα που στηρίζεται στο physical game.

Κανείς δεν θα μας χαρίσει την επιτυχία. Πρέπει όλοι να τα δώσουμε όλα! Τόσο ενθουσιασμένος»!

So great to be back with my guys. @Baskonia is a great execution & physical team. No embracing success fans. We all must bring it on Thursday. So pumped!

— Rick Pitino (@RealPitino) November 26, 2019