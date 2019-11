Μπάγερν : Ο Λεβαντόφσκι ισοφάρισε μία επίδοση του Σερζ Γκνάμπρι

Η Μπάγερν επιβλήθηκε με 6-0 του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος σημείωσε 4 τέρματα σε 15 λεπτά.

Συγκεκριμένα ο Πολωνός επιθετικός, ο οποίος πραγματοποιεί μια εκπληκτική χρονιά με 27 γκολ σε 20 παιχνίδια, σκόραρε στο 53′, στο 60′, στο 64′ και στο 67′ και με αυτό τον τρόπο έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στο Champions League που πετυχαίνει 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρον μιας αναμέτρησης.

Ο πρώτος; Ο Σερζ Γκνάμπρι, ο οποίος τον περασμένο Οκτώβριο είχε σημειώσει τέσσερα γκολ στην εκτός έδρας νίκη της Μπάγερν επί της Τότεναμ με 7-2.

