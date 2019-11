Ο Χέιγουορντ αναρρώνει… με video games (pic)

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αναρρώσει κάποιος από έναν τραυματισμό. Ο γκαρντ – φόργουορντ των Μπόστον Σέλτικς, Γκόρντον Χέιγουορντ, χειρουργήθηκε πριν από λίγες μέρες στο τραυματισμένο του αριστερό χέρι και θα μείνει εκτός για τον επόμενο μήνα.

Όπως εξομολογείται μάλιστα ο 29χρονος Αμερικανός, έχει πέσει με τα…μούτρα στα video games, καθώς τον βοηθάνε να κουνάει τα δάχτυλά του, επιταχύνοντας την ανάρρωσή του.

Ο Χέιγουορντ υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι κατά την διάρκεια του αγώνα με τους Σπερς, όταν σε ένα σκριν που δέχθηκε από τον ΛαΜάρκους Όλντριτζ, το χέρι του μπλέχτηκε με το στήθος του αντιπάλου του.

Η απουσία του έμπειρου Αμερικανού αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τους Σέλτικς, με τον 29χρονο να θυμίζει από το ξεκίνημα της σεζόν τον παλιό καλό εαυτό του, έχοντας μέχρι την στιγμή του τραυματισμού του 18.9 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ μέσο όρο σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Η αποθεραπεία του πάντως συνεχίζεται χωρίς προβλήματα, με τον Χέιγουορντ να βρίσκει τον μεγαλύτερο σύμμαχό του στα…video games.

Important Gordon Hayward update: Hayward was able to continue gaming after the injury and said it actually served as rehab to keep his fingers moving.

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) November 24, 2019