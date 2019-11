Τέλος ο Ντάνιελ Κρεγκ από τον Τζέιμς Μποντ

View this post on Instagram

Daniel in Skyfall🌞Do you like this suit?🙋‍♀️ Hopefully Bond 25 will be good as Skyfall!😄 Want summer back🤐❄❤it’s so cold here! #danielcraig #craig #tagsforlikes #skyfall #spectre #jb #jamesbond #bond #jb007 #007 #jamesbond007 #monicabellucci #rachelweisz #christophwaltz #leaseydoux #movie #actor #fashion #suit #man #blueeyes #eyes #action