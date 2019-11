Τα απίθανα κατορθώματα του Αντετοκούνμπο κόντρα στους Πίστονς

Ακόμη μία νίκη για τους Μπακς, ακόμη μια MVP εμφάνιση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που ήταν ο κορυφαίος των «Ελαφιών» στο 104-90 επί των Πίστονς.

Ο Έλληνας σταρ δεν χρειάστηκε να μείνει ούτε 30 λεπτά στο παρκέ, 27 για την ακρίβεια αλλά πρόλαβε μέσα σε αυτό το διάστημα να πετύχει ουκ ολίγα πράγματα αλλά και να ισοφαρίσει ένα ρεκόρ δεκαετιών.

Έτσι λοιπόν ο Γιάννης είχε 28 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ πετυχαίνοντας double double το οποίο ήταν το 16ο φετινό του, όσα και τα ματς που έχει παίξει δηλαδή η ομάδα του. ‘Ετσι ισοφάρισε την επίδοση του Μόουζες Μαλόουν με τους Σίξερς όταν το 1981 είχε κάνει το ίδιο στα πρώτα 16 ματς της σεζόν. Απλά ασταμάτητος…

