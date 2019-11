Ο Ολυμπιακός δείχνει την τέχνη της πάσας σε ένα μοναδικό βίντεο

Ο Ολυμπιακός έδειξε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου την οποία κέρδισε εύκολα με σκορ 99-80, μέσα στη Γερμανία, για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Οι παίκτες του Κεστούτις Κεμζούρα έπαιξαν ομαδικά και έβγαλαν όμορφες συνεργασίες, ολοκληρώνοντας έτσι την αναμέτρηση με 23 τελικές πάσες (ρεκόρ για τη φετινή σεζόν) και με μία πολύ καλή επιθετική συγκομιδή.

Ο Τέιλορ Ρότσεστι ήταν ο «μαέστρος» στην επίθεση των Πειραιωτών μοιράζοντας 6 ασίστ, ενώ από κοντά βρέθηκαν ο Βασίλης Σπανούλης και ο Αντώνης Κόνιαρης που είχαν από 4 έκαστος.

Έτσι η «ερυθρόλευκη» ανάρτησε στον λογαριασμό της στα social media ένα βίντεο με τις πάσες της ομάδας γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η τέχνη της πάσας».

Alba Berlin Vs Olympiacos B.C. : The Art of passing 🏀🏀🏀 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/DanUeKvFHt

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) November 22, 2019