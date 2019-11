Τέλος από την Ζαλγκίρις ο Πέρες

Η Ζαλγκίρις υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε λίγη ώρα για την ένατη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ωστόσο, ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε συζητήσεις για τη λύση της συνεργασίας της με τον Μεξικανό γκαρντ, Άλεξ Πέρες.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν είχε πειστεί από τις εμφανίσεις του Πέρες και έτσι η Ζαλγκίρις τον αποδεσμεύει. Στους 8 αγώνες της Ευρωλίγκα ο Πέρες είχε κατά μέσο όρο 3,1 πόντους και 1,9 ασίστ.

Για την αντικατάσταση του Πέρες, η λιθουανική ομάδα εξετάζει την περίπτωση του Κέι Σι Ρίβερς, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρεάλ Μπέτις. Ο Ρίβερς σε 9 παιχνίδια της ACB με τη Μπέτις έχει 10,1 πόντους, 2,2 ασίστ και 2,4 ριμπάουντ.

Zalgiris will be heading into the game against Panathinaikos without Alex Perez. We thank him for his efforts, and continue working towards a mutual agreement to part ways. pic.twitter.com/k6OLJN5S8E

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 19, 2019