Κομισιόν: Δυσαρεστημένοι με την οικονομική κατάστασή τους οι Έλληνες

Μόλις το 6,4 από τους 10 Έλληνες φαίνεται πως είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το 2018.

Δεδομένου ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 7,3 στα 10, ο αριθμός αυτός είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός, ενώ βρίσκεται στις πέντε τελευταίες θέσεις της γενικής κατάταξης.



Μάλιστα μόλις 4,3 στους δέκα είναι ικανοποιημένοι από την οικονομική κατάστασή τους, δεδομένου ότι το 2018 το μέσο εισόδημα του Έλληνα ήταν 7.863 ευρώ.

Στην Ελλάδα 6,6 στους δέκα είναι ικανοποιημένοι από την κατάσταση του νοικοκυριού τους, τελευταίοι στην ΕΕ, ενώ 6,1 στους δέκα είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους.

Ικανοποιημένοι με την αξιοποίηση του χρόνου τους είναι οι 6,1 στους δέκα ενώ ο μέσος όρος εργασίας είναι 42 ώρες την εβδομάδα.

Όσον αφορά την εκπαίδευση και την υγεία των Ελλήνων, οι αριθμοί παρουσιάζονται επίσης χαμηλοί.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την εκπαίδευση το 41,8% έχει τελειώσει τη μέση, το 26,4% την κατώτατη ενώ το 31,7% την ανώτερη.

Το 76,4% δηλώνει πως είναι υγιές, το 14,4% πως αντιμετωπίζει κάποια μικρά προβλήματα ενώ το 9,2% δηλώνει πως έχει σοβαρά ή πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα είναι 81,4 χρόνια.

Οι επτά στους δέκα δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις διαπροσωπικές τους σχέσεις ενώ το 86,6% θεωρεί πως σε περίπτωση ανάγκης έχει άνθρωπο για να τον στηρίξει.

Αναφορικά με την ασφάλεια, το 2018 το 39,5% των Ελλήνων δήλωνε λίγο ή πολύ ανασφαλές, το 28,2% πως νιώθει μία μικρή ασφάλεια και το 23,2% πολύ ασφαλές.

Μόλις 4,1 στους δέκα Έλληνες έχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα ενώ το 37% δηλώνει πως έχει εμπιστοσύνη στο ευρωκοινοβούλιο.

Τέλος, ικανοποιημένοι είναι οι 6,2 στους δέκα για το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Πιο ικανοποιημένοι απ’ όλους είναι οι Δανοί όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Κομισιόν:

How happy are you?

On a scale from 0 to 10, the average life satisfaction in EU residents older than 16 was 7.3 in 2018. The highest rates per EU country↓

🇩🇰 8.2

🇫🇮 8.1

🇦🇹/🇱🇺/🇸🇪 7.9

🇮🇪/ 🇳🇱/🇬🇧 7.7

🇲🇹 7.6

🇧🇪/🇩🇪 7.3

🇫🇷/🇵🇱 7.2

🇪🇸 7

🇵🇹/🇸🇮 6.9

🇪🇪 6.7

🇮🇹 6.6

🇨🇾/🇨🇿/🇭🇺/🇱🇹/🇷🇴 6.5

↓

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 19, 2019