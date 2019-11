Βόρεια Μακεδονία : Εξηγήσεις Μακρόν για το βέτο περί ένταξης στην ΕΕ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε δίκιο να θέλει να αλλάξει τη διαδικασία ένταξης υποψηφίων μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πενταρόφσκι.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει» στη χώρα του πως άλλαξε το όνομά της, προκειμένου να ενταχθεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αλλά παρ’ όλα αυτά, την μπλόκαραν από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση που είχε στο Παρίσι με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο Πενταρόφσκι είπε ότι ο γάλλος ομόλογός του τού εξήγησε γιατί μπλόκαρε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία τον περασμένο μήνα.

«Δεν αναφέρομαι στο χρονοδιάγραμμα, αλλά ο Μακρόν είχε δίκαιο να ζητά να υπάρχει «αντιστρεψιμότητα» στη διαδικασία. Όλοι ξέρουν ότι υπάρχουν χώρες-μέλη της ΕΕ που δεν ανταποκρίνονται στα υψηλότερα δημοκρατικά πρότυπα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Εκτός από την αλλαγή του ονόματος, οι άλλες μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν στη Βόρεια Μακεδονία δεν έγιναν μόνο για την ένταξη στην ΕΕ, αλλά «για το λαό μας», συνέχισε ο Πενταρόφσκι. «Θα ήθελα αυτές οι μεταρρυθμίσεις να είναι βαθιές, βιώσιμες και μη αναστρέψιμες» εξήγησε.

Ο Πενταρόφκσι είπε, επίσης, ότι η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ είναι πιο επείγον ζήτημα για μια χώρα στην ασταθή περιοχή των Βαλκανίων.

Σύμφωνα με τον Τύπο των Σκοπίων, ο Πενταρόφσκι ανέφερε ότι είχε μια ανοιχτή συνομιλία με τον Μακρόν και πως διευκρινίσθηκε σε πολλά σημεία η θέση της Γαλλίας σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Excellent meeting and dynamic conversation with President @EmmanuelMacron. European integration remains our strategic goal, we don’t object to altered methodology for EU accession talks which makes for a more thorough accession process.🇲🇰🇫🇷 pic.twitter.com/ZDbKXV84UC

— Stevo Pendarovski (@SPendarovski) November 12, 2019