Η εμφάνιση-ρεκόρ του Αντετοκούνμπο στην Οκλαχόμα

Είναι ο MVP και δεν σταματάει να το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ο κορυφαίος για τους Μπακς τους οποίους οδήγησε σε μεγάλη νίκη επί των Θάντερ στην Οκλαχόμα.

Ο Γιάννης έμεινε στο παρκέ για 36 λεπτά και πέτυχε 35 πόντους με 11/16 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/9 βολές, 16 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο κάνοντας κυριολεκτικά τα πάντα.

Παράλληλα η επίδοσή του στο σκοράρισμα ισοφάρισε και ένα ρεκόρ που κρατούσε για 41 χρόνια στους Μπακς. Συγκεκριμένα ο «Greek Freak» με τους 35 πόντους που πέτυχε κόντρα στους Θάντερ έγινε ο πρώτος παίκτης των «Ελαφιών» που πετυχαίνει 30+ πόντους σε πέντε σερί ματς μετά τον Μαρκίς Τζόνσον στο μακρινό 1978.

Giannis is the first Buck since @olskool888 (1978) to have 30 points in five straight games.#FearTheDeer pic.twitter.com/IYb9xZjgyZ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 11, 2019