Κύπρος : Έπεσαν οι υπογραφές για το κοίτασμα «Αφροδίτη»

Ορόσημο στο ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί η σημερινή μέρα, καθώς έπεσαν οι υπογραφές για άδεια εκμετάλλευσης του κοιτάσματος «Αφροδίτη» και αναθεωρημένο συμβόλαιο για το τεμάχιο «12», μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας και της κοινοπραξίας Noble – Shell – Delek για περίοδο 25 ετών.

Πλέον, η κοινοπραξία μπορεί να προχωρήσει στην εμπορική εκμετάλλευση του κοιτάσματος, τη στιγμή που το ενεργειακό πρόγραμμα της κυπριακής δημοκρατίας περνά στην επόμενη φάση.

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο» της Κύπρου στόχος της Κύπρου είναι να ξεκινήσει να παράγει φυσικό αέριο από το κοίτασμα «Αφροδίτη» το 2025, ενώ τα εκτιμώμενα έσοδα για τη Λευκωσία υπολογίζονται στα 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια για περίοδο 18 ετών. Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί τα στάδια της οριοθέτησης, της αδειοδότησης, της έρευνας και των γεωτρήσεων.

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της τελετής υπογραφών, ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης κατέστησε σαφές ότι η σημερινή εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς καθιστά την Κυπριακή Δημοκρατία παραγωγό και εναλλακτική πηγή εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την καθιστά επίσης και βήμα για την πορεία του φυσικού αερίου των περιοχών της Ανατολής προς τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς πρόκειται για μεταφορά μέσω υποθαλάσσιο αγωγό στο τερματικό της Αιγύπτου και μέσω LNG στην Ευρώπη.

Όπως είπε ο κ. Λακκοτρύπης, η συμφωνία που εγκρίθηκε και από το Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρεται σε οφέλη για την κυπριακή δημοκρατία, έσοδα που αφορούν 500 εκατομμύρια τον χρόνο για την πενταετία 2020-2025, ανάπτυξη τεχνογνωσίας και εδραίωση των συνεργασιών με Αίγυπτο, ΗΠΑ, Ολλανδία, Βρετανία και Ισραήλ.

Ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων ενός περίπου έτους και δείχνει, σύμφωνα με τον υπουργό, πως το ενεργειακό πρόγραμμα «προχωρεί όπως το έχουμε σχεδιάσει» παρά τις δυσκολίες.

Ο κ. Λακκοτρύπης απηύθυνε ευχαριστίες τόσο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη στήριξή του, όσο και στους υπουργό Οικονομικών, Γενικό Εισαγγελέα, Γενικό Διευθυντή του υπουργείου Ενέργειας και την Κυπριακή Εταιρεία Υδρογονανθράκων.

Με βάση το Αναθεωρημένο Συμβόλαιο Αναλογικού Καταμερισμού γίνεται αναπροσαρμογή των οικονομικών όρων του Συμβολαίου έτσι ώστε το έργο να είναι βιώσιμο για την κοινοπραξία σε περίπτωση που υπάρξουν χαμηλές τιμές πετρελαίου, ενώ η Δημοκρατία θα επωφελείται σε περίπτωση που οι τιμές είναι υψηλότερες. Ο μηχανισμός αυτός που ονομάζεται R-factor και ισχύει σε όλα τα άλλα συμβόλαια που υπέγραψε η ΚΔ με τις εταιρείες στη ΑΟΖ, εκτός από αυτά του πρώτου γύρου.

Ο κ. Λακκοτρύπης σημείωσε τη δυσκολία που υπήρξε, όταν η κοινοπραξία ισχυριζόταν ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει λόγω των χαμηλών τιμών πετρελαίου που επικρατούν στην αγορά εδώ και μερικά χρόνια, ενώ υπήρχαν και δυσκολίες στο να τους αναγκάσουν να προχωρήσουν γιατί δεν υπήρχαν οι πρόνοιες στο συμβόλαιο που να επέτρεπαν αποτελεσματικό έλεγχο.

Σε αντάλλαγμα της αναπροσαρμογής του Συμβολαίου, η ΚΔ πήρε από την κοινοπραξία δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, «ορόσημα», με αυστηρούς όρους σε περίπτωση παραβίασης που φτάνουν μέχρι και τη δυνατότητα τερματισμού του Συμβολαίου.

Το πρώτο ορόσημο είναι η δεύτερη επιβεβαιωτική γεώτρηση, το δεύτερο οι λεπτομερείς τεχνικές μελέτες (FEED) και το τρίτο η τελική επενδυτική απόφαση (FID).

«Έχουμε δώσει κάποια ελάφρυνση στην κοινοπραξία σε ό,τι αφορά τις χαμηλές τιμές, με την προοπτική ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα αν είναι οι τιμές ψηλές και σε αντάλλαγμα πήραμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα ότι το έργο θα προχωρήσει», είπε ο υπουργός.

Μάλιστα, μόλις χθες ανακοινώθηκε δεύτερη, επιβεβαιωτική, γεώτρηση της ExxonMobil στο κοίτασμα «Γλαύκος», του Τεμαχίου 10 της Κυπριακής ΑΟΖ, η οποία σύμφωνα με την εταιρία θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο κ. Μπάγκλεϊ ο οποίος βρέθηκε στην Κύπρο για το 15ο Συνέδριο του Economist στο οποίο ήταν ομιλητής, είχε συναντήσεις τόσο με τον υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη, όσο και με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη, τους οποίους ενημέρωσε ότι η επιβεβαιωτική γεώτρηση στο κοίτασμα «Γλαύκος» θα γίνει μέσα στον επόμενο χρόνο.

Η επιβεβαιωτική γεώτρηση αναμένεται να καταδείξει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ποσότητες φυσικού αερίου στον «Γλαύκο», που υπολογίζονται ανάμεσα στα 5-8 τρις. κυβικά πόδια φυσικού αερίου και να βοηθήσει την εταιρεία να αποφασίσει αναφορικά με την εμπορική εκμετάλλευσή του. Το κοίτασμα αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής ανακάλυψη στην κυπριακή ΑΟΖ.

Στο τεμάχιο 10 δραστηριοποιείται η κοινοπραξία των εταιρειών ExxonMobil – Qatar Petroleum.

Η πρώτη γεώτρηση στο κοίτασμα «Γλαύκος-1» ολοκληρώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2019, φθάνοντας σε γεωτρητικό βάθος 4.200 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε βάθος 2.063 μέτρων.

Στη γεώτρηση ανακαλύφθηκε στήλη φυσικού αερίου 133 μέτρων και βάσει της προκαταρκτικής ανάλυσης που έχει διενεργηθεί, εκτιμάται ότι ο ταμιευτήρας είναι άριστης ποιότητας και διαθέτει συνολικές ποσότητες φυσικού αερίου 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (Tcf).

