ΗΠΑ: Αποχωρούν από τη Συμφωνία του Παρισιού

Αποχωρούν από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάικ Πομπέο.

Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν ήδη τα Ηνωμένα Εθνη.

Με την κίνηση αυτή ξεκινά η διαδικασία που θα κρατήσει έναν χρόνο για την αποχώρηση από τη Συμφωνία αυτήν, όπως είχε δεσμευτεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το 2017.

Η αντίστροφη μέτρηση που ξεκινά σήμερα θα ολοκληρωθεί στις 4 Νοεμβρίου 2020, δηλαδή μία ημέρα μετά τις επόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ όπου θα είναι υποψήφιος ο Τραμπ διεκδικώντας μια δεύτερη θητεία.

Today we begin the formal process of withdrawing from the Paris Agreement. The U.S. is proud of our record as a world leader in reducing all emissions, fostering resilience, growing our economy, and ensuring energy for our citizens. Ours is a realistic and pragmatic model.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 4, 2019