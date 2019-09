ΟΗΕ : Υιοθετήθηκε η έκθεση για το κλίμα παρά τις σαουδαραβικές αντιρρήσεις

Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για το κλίμα αναφορικά με την κακή κατάσταση της υγείας των ωκεανών και των παγωμένων ζωνών υιοθετήθηκε σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) έπειτα από μια λευκή νύκτα με συζητήσεις που επιβραδύνθηκαν από τις σαουδαραβικές αντιρρήσεις.

Η ομάδα των ειδικών του ΟΗΕ για το κλίμα (IPCC, GIEC) επιβεβαίωσε στο Twitter την υιοθέτηση του κειμένου.

The #IPCC plenary in Monaco concludes today with the approval of the Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate! 👏 Stay tuned for the #SROCC press release at 11am CEST tomorrow 🌊 🏔️ #ClimateChange #GlobalGoals pic.twitter.com/uT0vf1VAFc

«Μια πολύ ευχάριστη στιγμή (…) έπειτα από 2 χρόνια εργασιών και μια τελευταία συνεδρίαση 27 ωρών», έγραψε επίσης στο Twitter ο Ζαν-Πιέρ Γκατουζό, ένας από τους συντάκτες της έκθεσης.

Gaveled! The @IPCC_CH Special Report on the #Ocean and #Cryosphere #SROCC is approved! A delightful moment at this early morning hour, after 2 years of work and a session of more than 27 h.

Watch out the lift of the embargo on 25 Sep. at 11:00 CEST. pic.twitter.com/cogeeS81F1

— Jean-Pierre Gattuso (@jpGattuso) September 24, 2019